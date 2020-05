Armengol: "Podríamos ser de las primeras comunidades en salir del estado de alarma"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, consideró este domingo que Balears podría ser de las primeras comunidades en salir del estado de alarma, al acreditar unas óptimas condiciones sanitarias en lo referente a nuevos contagios.

Armengol valoró así el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguró que en los próximos días algunas comunidades autónomas podrían dejar de estar bajo esta medida excepcional. En todo caso, la presidenta expresó la máxima cautela y recordó que Sánchez no ha concretado aún qué comunidades serán ni qué criterios se seguirán para tomar esta decisión.

En su comparecencia ante los medios tras participar en la conferencia de presidentes autonómicos, Armengol enfatizó que, en todo caso, para llegar a ese momento en que Balears deje de encontrarse en estado de alarma, "se tienen que seguir haciendo las cosas bien".

"Con la fase dos, tendremos más libertad para disfrutar los ciudadanos y reactivar más la economía. Por eso, ahora toca más responsabilidad. Hemos podido avanzar rápidamente, porque hemos avanzado con las cosas bien hechas. Y tenemos que seguir haciendo las cosas con responsabilidad", sostuvo la presidenta, quien subrayó que "el virus sigue estando entre nosotros y sigue matando gente".

Armengol expuso que en la reunión de este domingo con Sánchez y el resto de presidentes autonómicos planteó varias propuestas para dinamizar la actividad turística, como la posibilidad de explorar fórmulas parecidas al Imserso -el programa de viajes para la tercera edad subvencionado por el Estado- para potenciar otros segmentos del mercado de turismo nacional.

"El Imserso es un programa importante. Ahora, este grupo de edad es el de más riesgo. Pero se podría replantear que fuese con otros sectores poblacionales. Se podría potenciar, por ejemplo, el turismo joven o familiar. Pensamos también en trabajar acuerdos turísticos concretos con comunidades que estén en el mismo nivel de afectación de la pandemia", manifestó.

Siguiendo esta línea, la presidenta del Govern defendió la necesidad de una "política incentivadora de plazas" de avión y barco para dinamizar el turismo nacional y compensa así los problemas de la insularidad para los desplazamientos.

"Cualquier residente español en la península podrá acceder fácilmente con tren o coche a la costa, pero no a Balears y Canarias. Debe haber ayudas económicas para que eso no sea un obstáculo para que vengan. En estos meses, no ha habido gasto de descuento de residente, porque no nos podíamos desplazar. Entendemos que esto debería reconvertirse para que puedan viajar a comunidades como Balears y Canarias", arguyó.