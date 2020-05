Las 'escoletes' municipales permanecerán cerradas hasta entrar en la fase 3

Las escoletes municipales no abrirán sus puertas una vez que Balears entre en la fase 2 de la desescalada, de acuerdo a una medida adoptada de modo mayoritario por representantes de entidades locales del archipiélago, convocados el pasado jueves por la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib). Los asistentes a esta reunión han optado por la prudencia y no iniciarán un retorno "demasiado precipitado que pueda contribuir a un repunte de los contagios". Así, decidieron que la apertura de estos centros escolares se producirá cuando el archipiélago entre en la fase 3. Según informó la Felib, los representantes de las entidades locales llevaron a cabo un encuentro para tratar las condiciones de reapertura de escoletes municipales a partir de la fase 2 de la desescalada, en la que estarán Mallorca, Menorca y Eivissa a partir del próximo lunes, 25 de mayo. Sin embargo, los asistentes a la reunión se decantaron de forma mayoritaria por la opción de mantener cerrados estos servicios municipales hasta la llegada de la fase 3 de la desescalada. En este sentido, los representantes municipales consideraron que es mejor adoptar una decisión "prudente" y no iniciar un retorno de los niños "demasiado precipitado" que pudiera, de algún modo, contribuir a un repunte de los contagios.



Criterio de la Conselleria

Otro factor que ha contribuido a la adopción de esta medida, han sido las "estrictas" y "lógicas" condiciones de control sanitario impuestas; así como la disminución de los ratios de alumno por aula. Además, hicieron hincapié, es el mismo criterio que el adoptado por la Consellería de Educación, Universidad e Investigación en las escoletes de su titularidad.

En cualquier caso desde Felib matizaron que la idea de aplazar la reapertura de las escoletes hasta la fase 3 de la desescalada, es la directriz adoptada en el seno de esta entidad pero recordaron que es una decisión que tendrá que adoptar cada ayuntamiento individualmente. En este sentido subrayaron que dicha decisión se podrá modular en función de los cambios que se puedan producir tanto en la situación sanitaria, como la flexibilización de las condiciones de apertura de estos servicios.