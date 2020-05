Cladera cambia las cuentas del Consell e indigna a los partidos de la oposición

El pleno del Consell de Mallorca modificó ayer el presupuesto aprobado por la institución para dedicar 17 millones de euros ya comprometidos al plan de reactivación de Mallorca que ha diseñadado el gobierno insular de Catalina Cladera con motivo de la crisis del coronavirus.

De este modo, el dinero que debía financiar otros proyectos en las cuentas de2020 se destinará ahora a personas mayores con dependencia, menores y personas con discapacidad. También financiará infraesturas municipales, promoción del producto local y artesanía, así como líneas de crédito para empresas y un programa de creación musical juvenil.

El PP se mostró contrariado por las modificaciones al margen de los grupos de la oposición y acusó a Cladera de haber reconvertido su programa electoral en el Pla de Reactivación de Mallorca.

"Lo que está haciendo el Pacte es engañar con una campaña de puro marketing; es lo ya ha anunciado a principios de legislatura con el único añadido de la palabra Covid-19".

El portavoz Llorenç Galmés subrayó que el Consell de Mallorca tiene capacidad para reducir las tasas y precios públicos y así ayudar a dinamizar la economía de Mallorca y hacer más fácil el día a día"

"Además -añadió-, también puede reducir notablemente el número de altos cargos que ha doblado en 4 años y a los que paga 12 millones de euros", manifestó Llorenç Galmés.



Sin detalle de las partidas

Ciudadanos, por su parte, lamentó que el equipo de gobierno del Consell haya modificado el presupuesto de la institución "sin contar con la oposición".

La portavoz Beatriz Camiña, manifestó que su partido no puede apoyar unos cambios "que no conocemos con un mínimo detalle, porque no hemos tenido ni información suficiente ni tiempo para estudiar lo poco que nos han dado".

"Así se impide a la oposición hacer su trabajo, y por eso hemos decidido votar en contra de las modificaciones al presupuesto que nos han traído al pleno", justificó.

Además, añadió que, "en línea con la actitud constructiva del partido", ha pedido que la modificación presupuestaria "quedara sobre la mesa para recibir explicaciones en una reunión" y trasladarlo después a un pleno extraordinario el lunes para poder debatirlo, e incluso apoyarlo, "pero la actitud del equipo de gobierno ha impedido el más mínimo acuerdo".

La portavoz de la formación naranja también preguntó si todas las modificaciones presupuestarias que necesita el plan de reactivación económica del Consell de Mallorca van a hacerse así, "pidiendo colaboración y luego actuando de forma unilateral sin contar con nadie", lamentó Camiña.