Expertos vaticinan la llegada de rebrotes aislados de coronavirus tras el verano

El coronavirus ha llegado para quedarse. Al menos hasta el descubrimiento de la vacuna que acabe con él. Mientras tanto, y aunque la tendencia a la baja en el número de casos en Balears es notorio, los expertos consultados dan por hecho la llegada de un rebrote en otoño, aunque coinciden en que su virulencia será mucho menor a la de estos dos últimos meses. En cualquier caso, el sistema sanitario está ahora "mucho más preparado" para lo que parece una inevitable segunda oleada de la Covid-19 tras el verano.

"No hay que dar por hecho la llegada de rebrotes, pero hay muchas posibilidades", señala Jordi Serra, epidemiólogo y director del Centro de Investigaciones Víricas de Barcelona. "Es verdad que han aumentado los casos diagnosticados, pero no se sabe si es por el inicio de rebrotes o porque se hacen más pruebas. Pero rebrotes muy grandes no creo que haya", matiza. Como la mayoría de sus colegas, considera que ahora "estamos preparados. Hay mucha gente movilizada y con una estructura montada. Y sabemos cómo tratar a los enfermos", concluye.

Emilio Arteaga, responsable de Microbiología del Hospital de Inca, da por seguro que habrá rebrotes "porque hablamos de un virus respiratorio que está entre nosotros. Con el calor, y si lo hacemos bien, no tiene porqué haber un rebrote ahora mismo. En otoño será generalizado, pero no no necesariamente con las mismas características que ahora", explica. Arteaga asegura sentirse "preocupado" porque "mucha gente se comporta de forma muy alegre. No hemos de olvidar que el virus continúa". Pese a todo, se muestra optimista porque "el sistema sanitario está ahora más preparado". "En los hospitales se mantendrán camas extra de UCI y en los laboratorios se conseguirá tecnología de nueva generación para detectar casos de forma más rápida".

Jordi Reina, jefe de Virología de Son Espases, es de la opinión de que "si llegan rebrotes, serán pequeños y aislados. Ahora hacemos búsquedas activas en casos que han pasado desapercibidos. Es verdad que hay días en que suben los casos, pero la ev0lución indica que estamos en la parte final". Reina traslada ahora la responsabilidad a la ciudadanía: "Los sanitarios hemos hecho la aportación, pero ahora es la gente la que debe comportarse, y lo está haciendo".

Distinguir casos leves

"Nadie puede asegurarlo, pero lo más probable es que la nueva oleada sea como la gripe", apunta Jaume Giménez, especialista en enfermedades infecciosas. "En verano casi desaparecerá el virus, pero en otoño puede volver. Y hemos de estar preparados en vigilancia epidemiológica y sanitaria". Giménez considera que el sistema sanitario está preparado, "incluso para distinguir los casos leves, que se pueden confundir con la gripe. Por eso es tan importante hacer muchos test, para distinguir un virus del otro", añade. Este doctor, que da un "notable alto" a la población, reclama que no se baje la guardia. "Hay que tener máximo respeto al virus porque la situación se puede complicar".

Por su parte, el epidemiólogo del Hospital de Manacor Xavier Mesquida, alerta de "un posible rebrote", pero advierte de que "no hay ninguna seguridad". "Es un virus nuevo, y lo importante es estar preparado para detectarlo, diagnosticarlo y aislarlo a tiempo".

En este sentido, se atreve a asegurar que el sistema sanitario "está preparado a nivel diagnóstico" para la llegada de posibles casos en otoño. "Se han reducido mucho ahora, es un dato objetivo, y ha contribuido que, en general, la gente está concienciada, pese a que asustan algunas imágenes de bares", remata. Mesquida se muestra optimista porque ahora detectan "casos con síntomas muy leves" que antes no conseguían. "Puedes detectarlo en una cefalea o en un dolor muscular", finaliza.