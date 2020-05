Tres enfermeras rastreadoras en busca de supercontagiadores de coronavirus

La nueva realidad de la que hablan los líderes políticos de este país no pasa por una búsqueda activa y violenta de personas contagiadas por el nuevo coronavirus. No, no se trata de blade runners persiguiendo a replicantes, como podría evocar el título de este reportaje, sino de enfermeras encargadas de realizar búsquedas activas de los contactos estrechos de personas a las que una prueba PCR ha diagnosticado como portadores del nuevo virus.

Estos rastreadores, rastreadoras en realidad, porque hasta el momento tan solo ejercen esta función tres enfermeras, han sido una de las piezas claves del informe técnico remitido el pasado lunes a Madrid para que el Ministerio autorice a Balears a pasar a la fase 2 de la desescalada a partir del próximo día 25. Así lo asegura uno de los "expertos" con los que se está asesorando este Govern en todas y cada una de sus decisiones respecto a la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 que prefiere preservar su anonimato.

Un experto que admite que el grupo de especialistas del que forma parte "ha tenido una función escasa porque el ministerio de Sanidad ha marcado férreamente la línea de actuación. Algunas de nuestras propuestas han coincidido con las que finalmente se han llevado a cabo", se congratula el técnico señalando que tanto finalmente Madrid como antes los informes baleares apostaban por "no comprometerse con fechas en las diferentes fases establecidas" para la desescalada del confinamiento poblacional. "Siempre la podemos cagar y tener un repunte de casos que nos obligara a dar marcha atrás", asume con contundencia.



Rastreo crucial



Por eso en esta y en subsiguientes y menos restrictivas fases de desconfinamiento, este experto señala como "crucial" el rastreo de los contactos con nuevos positivos que eviten la aparición de nuevos brotes de la enfermedad. Un aspecto crucial para contener esta pandemia en el que las rastreadoras jugarán un papel principal.

"Todo se hará de la siguiente manera. Un médico de cabecera de un centro de salud tiene a un paciente con sintomatología compatible con la Covid-19. Le realiza un frotis, envía la muestra a Son Espases y mientras llegan los resultados (en 24 horas) aconseja al paciente y a sus familiares que se aislen en su domicilio. Si la prueba resulta positiva, el paciente habrá de ponerse en cuarentena y comenzar la vigilancia de sus familiares y el rastreo de sus contactos más estrechos en los últimos días", explica.

Lo que podría hacer fallar esta aparentemente infalible ecuación sería la intervención de personas asintomáticas que, sin embargo, tienen una alta capacidad de contagiar a sus semejantes y que ya han sido denominados como los "supercontagiadores".



Uno de cada tres, asintomáticos



"Estudios del ministerio de Sanidad han demostrado que casi un tercio de los positivos (por SARS-CoV-2) habían convivido con el virus de forma asintomática, ya estaban inmunizados frente a él sin haber tenido ningún síntoma de patología respiratoria", alerta el experto.

Esta ausencia de síntomas sumada al escaso porcentaje de población inmunizada (los resultados preelimares del estudio de seroprevalencia estatal han determinado que tan solo el 5% de la población nacional y el 2,5% de la balear habría estado en contacto con el virus) añaden peligrosas minas en las fases previstas para la desescalada.

"Y no sabemos qué hace que una persona tenga más capacidad de contagiar que otra ni en qué momento es más infecciosa, pero todo apunta a que se trata de individuos con una rica vida social y laboral que te pueden llegar a causar un brote de la enfermedad si además son asintomáticos. De ahí la recomendación del uso de mascarillas, para evitar que estas personas que desconocen que portan el virus contagien a otras", apunta.

Concluye el experto aconsejando que restrinjamos las relaciones con viejas amistades a las que frecuentamos muy de vez en cuando y que nos limitemos a nuestros círculos sociales más estrechos. En definitiva, reclama prudencia y responsabilidad para evitar rebrotes en una población en la que casi nadie está inmunizado.

Centros de salud



Todos coinciden en que Primaria será clave para que Balears avance a la fase 2 de la desescalada. En primer lugar, porque todos los centros de salud ya realizan PCRs. En segundo, porque se ha creado un centro que coordinará todos los recursos frente a la Covid-19 en el Molinar. Y en tercer lugar, porque en este centro ya están trabajando las tres primeras enfermeras/rastreadoras de casos, una cifra que el IB-Salut asegura que se podrá incrementar con 45 profesionales más. "Tenemos una red para prevenir un brote", concluye el experto restando importancia a que la actuación de estas rastreadoras se centralice en Mallorca. El teléfono es la herramienta habitual en estas pesquisas y siempre se puede recurrir a las UVAC en otras islas, recuerda.