Los abusos sobre el pequeño hotelero

Hace unos días la presidenta de la federación hotelera hacia unas declaraciones sobre la necesidad de reconvertir los hoteles obsoletos y parece que el Govern Balear le ha cogido el testigo, nosotros desde la Associació Petits hotes nos hacemos varias preguntas la primera seria.

¿Qué es un hotel obsoleto? Si no voy equivocado todos hemos tenido que pasar un examen clasificatorio para otorgarnos categoría a cada uno nuestros establecimientos, dicho examen fue confeccionado, además, por el propio Govern. ¿Quiere esto decir que el Ejecutivo también creó una categoría de "hotel obsoleto"? ¿En qué momento, si has cumplido con todos los parámetros marcados anteriormente te has vuelto un "hotel obsoleto"?

Pero lo más importante, según mi punto de vista es saber quién determinará que un hotel es tal cosa. ¿La Federación Hotelera? ¿el propio Govern? ¿nuestros clientes?

Nosotros entendemos que mientras un producto tenga demanda no es un producto obsoleto. No somos una fábrica de coches obligada a cambiar radicalmente su modelo para venderlo, nosotros solo podemos aspirar a mejorar nuestro producto y si queremos tener demanda es cita obligada cada año con el sector de la construcción.

El concepto de "hotel obsoleto" lo escuche por primera vez cuando aquello del consorcio presidido por la Sra. Najera, recuerdo reunirme con ella y hacerle esas mismas preguntas. A la primera y haciendo referencia a la definición de esta nueva clase de establecimiento, lo dijo muy claro con carácter prepotente y sin dudar. "Hombre Sr. Ordinas un hotel de 2 estrellas o menos hoy en día no cumple con los parámetros y exigencias del turista actual". Curiosa respuesta cuando yo en aquel momento la categoría de mi establecimiento era de hostal y llenaba toda la temporada y tenía que parar ventas para no crear overbooking.

Salió la ley de esponjamiento turístico, que afectaba a las zonas de Magaluf y Playa de Palma. En el caso de Playa de Palma la reconversión pasaba por eliminar una serie de plazas. 4.000 para ser exactos. Principalmente, porque al parecer había un exceso de oferta turística.

? Cuando me leí el pliego de lo que debía ser ese "esponjamiento", me encontré que el 90% de las plazas a desaparecer eran de hoteles de categoría hasta dos estrellas. Ante tal atropello -si bien hay que decir que el consorcio me recibió tantas veces como quise y me explicaron tantas veces como quise cualquier duda que tuviese sobre el proyecto, lo cual se lo agradezco encarecidamente- decidí reunirme con el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Palma, que en aquella época era el Sr. De Santos (muy amable, también). Este me indico que este era el proyecto al cual se había comprometido el Ayuntamiento de Palma de forma política y que era inamovible. De la reunión (que duró aproximadamente una hora) si saqué un aspecto en positivo. Y es que, como bien me confirmó el concejal los políticos y la sociedad desconocen de la existencia de pequeños y medianos hoteleros (empresarios igual que el resto). Creo que fue en este preciso momento donde se comenzó a fraguar la asociación que ahora represento y que lucha por estos pequeños y medianos empresarios del mundo de la hostelería que tan pocos ven a la hora de tomar decisiones pero que tanto representan para la isla.

Bien y tras este breve flahsback llegamos de nuevo a la actualidad. Pero con una pequeña diferencia respecto al pasado. Ahora al contestar que "un hotel obsoleto es aquel que es pequeño y mediano" se topan con una asociación que va a luchar por los intereses de estos y que no tolerará un nuevo atropello.

Soy muy consciente de que muchos integrantes de la industria hotelera y política seguirán considerando que un hotel obsoleto es aquel que no tiene la categoría suficiente. Aquel que daña la imagen política. Una mera fachada publicitaria que responde al orgullo y a la posibilidad de ir presumiendo por el mundo turístico asegurando que "Baleares solo tiene hoteles de 4 estrellas o más". Una cacicada que lo único que provocaría sería arrebatar el poder de un gran conglomerado para atribuírselo a unos pocos. Actuaciones que recuerdan más a épocas medievales que a actuales.

Esta nueva maniobra de crear una nueva categoría hotelera a la baja demuestra el poco conocimiento por parte de algunos del sector. Es más, también me demuestra la avaricia de otros.

Todos ellos se olvidan de lo que realmente es un hotel de baja categoría. Este es el germen del turista del futuro, el que hoy tiene 20 años y acude a un hostal será el que cuando tenga 50 acudirá a uno de 4 estrellaso de 5 o superior. El trato que proporciona un pequeño y mediano hotel a estos jóvenes siembra la ganancia del futuro a las grandes cadenas. Porque el turista siempre recordará el trato que se le dio cuando era joven. Dejen que este cliente se marche y posiblemente hará lo mismo, pero igual en otro sitio.

? Somos la parte del sector que consigue mantener los altos precios de las categorías altas. Eliminen el hotel de 60 euros/noche y asistiréis a una lucha de precios en la cual se venderán 4 estrellas con Todo Incluido por 60 euros. El cliente seguirá viniendo, pero perderéis esa calidad turística por la que tanto abogáis.

Porque no nos equivoquemos cada hotel tiene su respectivo público y permite que gente de mi edad (53 años) podamos ir a un hotel de 4 estrellas a relajarnos mientras que los veinteañeros se encuentran en los pequeños y más económicos establecimientos pasándoselo genial. Acaben con esos hoteles y asistirán como el público de mi quinta (que busca paz y tranquilidad) desaparece.

Ese "hotel obsoleto", no perdón, ese pequeño y mediano hotel que ustedes quieren eliminar es la semilla de nuestro futuro turístico. Porque esto es una cadena al igual que el ser humano crece y se desarrolla, quema etapas y edades. El turismo tiene el mismo funcionamiento. Y a cada etapa le corresponde su escalón.

Por otra parte, los animo a que no hagan caso a su imaginación y visiten las instalaciones de un pequeño o mediano hotel. No dejen que su mente les juegue una mala pasada. No hagan caso de esa absurda palabra. Porque al decir "obsoleto" nuestro cerebro lo relaciona con imágenes espantosas que en ningún momento se corresponden con la realidad.

Presidente de la Associació de Petits Hotels