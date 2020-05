La justicia belga decidirá el próximo 9 de junio sobre la extradición de Valtonyc

Valtonyc ha anunciado en redes sociales que el próximo 9 de junio el juzgado de Gante decidirá finalmente si le extradita o no por terrorismo.



"Me acaban de decir que el dia 9 de junio el juzgado de Gante me comunicará finalmente la decisión sobre mi extradición por terrorismo. ¿El motivo? Canciones". De esta manera el rapero mallorquín Josep Miquel Arena lo comunicaba en su cuenta de Twitter.





M'acaben de dir que dia 9 de juny el jutjat de Gent me comunicarà finalment sa decisió sobre sa meva extradició per terrorisme. El motiu? Cançons. #ShameSpain — Josep Valtònyc? (@valtonyc) May 19, 2020

El pasado mes de marzo, elen cuanto a que España no debió aplicar de manera retroactiva la ley penal española de 2015 para solicitar su extradición a las autoridades judiciales belgas, sino la del caso concreto que implica una menor condena, a priori insuficiente para ser entregado deCon todo, el fallo del Tribunal con sede en Luxemburgo subrayó que el hecho de que el delito en cuestión no permita la extradición de Valtònyc sin control de la doble tipificación de los hechos, sino que le corresponde a la Justicia belga, que ya denegó su extradición en primera instancia , valorar el criterio de doble tipificación.