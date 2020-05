Acusan a una joven por denunciar una violación y no acudir al juicio

La fiscalía acusa de obstrucción a la justicia a una joven que denunció haber sido violada en Palma por parte de varios adolescentes y no acudió después a ninguna citación judicial ni a la vista oral. Los acusados acabaron siendo absueltos, tras varios aplazamientos y suspensiones por la incomparecencia de la chica. Un juzgado llegó incluso a ordenar su detención, pero no pudo ser localizada. El ministerio público, que recurrió en vano la sentencia absolutoria, solicita que se deduzca testimonio y se abra una investigación por un delito de obstrucción a la justicia, penado con hasta medio año de cárcel.

El caso se remonta al año 2017. La joven acudió a la Policía para denunciar que varios menores de edad la habían forzado a mantener relaciones sexuales en Palma. La investigación llevó a los agentes a identificar y detener a varios adolescentes. La fiscalía de menores asumió las pesquisas y se abrió un expediente de reforma contra los sospechosos.

Entre las diligencias para esclarecer lo ocurrido, el ministerio público citó a declarar a la denunciante para que ratificara su versión de los hechos. La joven, sin embargo, no se presentó a la citación. Los estrictos plazos de la jurisdicción de menores, que fija en seis meses el plazo para celebrar la vista oral, fueron avanzando. La chica fue citada de nuevo varias veces, pero en ningún momento atendió estos requerimientos y el juzgado llegó a ordenar su detención.

Absolución



Todos los intentos por dar con ella fueron en vano. El juicio a los dos adolescentes acusados de la agresión sexual fue suspendido cuatro veces ante las reiteradas incomparecencias de la supuesta víctima. Dos años después de la presentación de la denuncia, el juzgado de menores consideró agotadas todas las vías y dictó una sentencia en la que absolvió a los adolescentes acusados.

Esta decisión tuvo la oposición de la fiscalía, que pretendía suspender de nuevo el juicio hasta que fuera localizada la chica. El ministerio público presentó un recurso contra la sentencia ante la Audiencia Provincial de Palma. La acusación sostenía que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva al no haberse aplazado la vista oral ante la incomparecencia de la denunciante. Pretendía así que se anulara el fallo que exculpaba a los adolescentes acusados de la violación.

Las magistradas de la sección segunda la Audiencia Provincial han desestimado la petición de la fiscalía. Las juezas concluyen en su resolución que "no puede pedírsele" más al juzgado de menores, que "ha utilizado las vías procesales legales existentes hasta la extenuación para conseguir la presencia de la denunciante" en el juicio. Según la Audiencia, la "actitud renuente" de la joven a continuar con las acciones legales que ella misma inició "puede asimilarse a una renuncia" aunque no lo haya expresado de forma directa. A juicio de las magistradas, el hecho de que la denunciante no haya acudido a los requerimientos solo puede atribuirse a su "exclusiva voluntad", por lo que no existe "ninguna irregularidad judicial" que ampare la petición de la fiscalía.

De este modo, la Audiencia Provincial de Palma rechaza el recurso del ministerio público y confirma la absolución de los acusados en el proceso por la agresión sexual.

La fiscalía, además, ha impulsado una investigación contra la chica por considerar que ha cometido un delito de obstrucción a la justicia al haberse desentendido completamente de la actuaciones derivadas de su denuncia. El ministerio público ha solicitado que se deduzca testimonio y se inicie un proceso judicial contra ella por no haber atendido ninguna de las citaciones.

El Código Penal fija penas de entre tres y seis meses de prisión por este delito.