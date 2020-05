El Govern pide a Madrid que se pueda pasear y hacer deporte sin restricciones por Mallorca

Si hasta el momento, durante la fase 1, eran los habitantes de las localidades de menos de 5.000 habitantes las que gozaban de poder dar paseos y hacer deportes sin ningún tipo de restricción horaria, Pedro Sánchez anunció ayer que de estas condiciones se beneficiarán, también, todos aquellos municipios con menos de 10.000 habitantes. No obstante, la puesta en marcha de esta nueva decisión no tiene una fecha fija, sino que se trata de una orden ministerial que se desarrollará durante estos próximos días.

Esta decisión de eliminar las franjas horarias para realizar determinadas actividades en los núcleos de población de hasta 10.000 habitantes afectará, en Mallorca, a un total de 36 pueblos: Alaró, Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret, Lloseta, Llubí, Mancor, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Puigpunyent, ses Salines, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Sencelles, Santa Eugènia, Santa María del Camí, Selva, Sineu, Valldemossa y Vilafranca.

La mayoría de municipios de menos de 10.000 habitantes, según apuntó ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se encuentran en una "situación muy favorable".

Además, tal y como pasó con Marratxí, los núcleos urbanos de Palma de menos de 10.000 personas también se liberarían de las franjas horarias, como Can Pastilla, sa Creu Vermella, s'Arenal, Son Ferriol, s'Indioteria y es Secar de la Real.



Revisar la fase 1



Una de las peticiones de Armengol al presidente del Gobierno es la de ofrecer la posibilidad de que los habitantes de la isla puedan salir de su municipio de residencia para hacer deporte sin acogerse a ninguna franja horaria, y mencionó actividades como senderismo o ciclismo: "Es lógico que estas actividades pasen de un municipio a otro", apuntó la presidenta.

En la reunión de presidentes, Armengol notificó a Pedro Sánchez la necesidad de que se revisen algunas condiciones de la fase 1 que "no tienen sentido". Por ejemplo, pidió que se autorice que los dos progenitores de un niño puedan pasear juntos en su franja horaria, "ya que luego pueden ir a una terraza juntos, y no tiene sentido que durante su hora del paseo no puedan hacerlo", remarcó la presidenta.

También pidió que el turismo activo y de naturaleza no sea una actividad para realizar solo a través de una empresa sino que también pueda hacerse de forma individual.



Niños

Armengol reconoció ayer que había reclamado a Pedro Sánchez y a los demás presidentes autonómicos una conferencia para tratar únicamente este ámbito: cómo hay que preparar la vuelta a las clases en septiembre. Además, apuntó que es necesario que se trate el tema de la conciliación familiar y laboral, que genera una "problemática social muy importante". Mencionó, también, que desde su Ejecutivo ya se ha empezado la elaboración de un Plan de Conciliación junto a las conselleries de Asuntos Sociales y Educación. Una de las peticiones en este sentido es que los niños puedan pasear con los dos padres.