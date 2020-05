Amengual aspira a liderar El Pi y evitar que Baleares sea "una sucursal política de Madrid"

El abogado y conseller de Proposta per les Illes (El Pi), Antoni Amengual, ha presentado este lunes su candidatura para encabezar el partido en Mallorca, con el objetivo de que el partido tenga peso en el conjunto de España y evitar que Baleares sea "una sucursal política dirigida desde Madrid".

La candidatura que lidera Amengual de cara al III congreso de El Pi, que se celebrará el 27 de junio, incorpora "gente con experiencia política y de gestión en el ámbito municipal y caras nuevas para encarar el futuro de la formación", ha explicado en un comunicado.

Amengual ha conjugado la presencia de personas con experiencia en el ámbito municipal y gente joven "para poder encarar con garantías de regeneración el futuro de la formación".

El conseller ha explicado que ha dado este paso después de meses de reflexión: "Por responsabilidad, lealtad y compromiso con mis ideales y con mi tierra".

"Quiero coger el timón de este proyecto 100% de aquí, para defender los intereses de los isleños. No me podía quedar en casa sentado en el sofá y contemplar como las islas pasan a ser una sucursal política dirigida desde Madrid, mis hijos no me lo perdonarían nunca", ha afirmado.

Amengual se ha ofrecido a "ejercer un liderazgo cooperativo" en El Pi. "Soy uno más dentro de un grupo de afiliados que representan toda la diversidad de nuestra formación y que, en unos momentos complicados, hemos decidido tomar decisiones comprometidas y valientes, siendo capaces de dar respuesta a las más de 32.000 personas que confiaron en el proyecto, hace justo un año", ha añadido.

La candidatura, tiene por objetivo "cohesionar internamente al formación y, a partir de un análisis realista, hacer un replanteamiento interno y una nueva visión externa, y adaptarse a los cambios importantes que se han producido en el paisaje político, social y económico".

"Tenemos que hacer trabajo de presente, con una mirada hacia el futuro, para que las islas tengan una fuerza política propia, con peso dentro del conjunto del estado, que luche por disponer de instrumentos de autogobierno para garantizar y diversificar el tejido económico, para asegurar la calidad de vida de los baleares, para que se invierta más y mejor en sanidad, en educación y en asistencia social, y, finalmente, que nuestra lengua y cultura, continúen definiendo nuestra personalidad como pueblo", ha explicado Amengual.

La candidatura que lidera Amengual, incluye como vicepresidenta primera a Lina Pons, y segundo a Antoni Salas, el secretario general es Tolo Gili, el tesorero Miquel Porquer, la Secretaría de coordinación e implantación la ocupa Gori Ferrà, y la de comunicación y estrategia política: Josep Franco.

Como secretaria de acción institucional figura Neus Serra, como secretaria de formación Catalina Riera, la Secretaría de estudios y programas la ocupa Sebastià Salas y la de dinamización e igualdad Leonor Bosch.