Los hoteles podrán aumentar la capacidad de sus habitaciones

El último decreto ley de medidas extraordinarias del Govern permite modificar la capacidad de las habitaciones de hotel en Balears, en aras a la reactivación económica y para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus.

Autoriza dos camas supletorias por habitación ocupada por menores de 15 años –hasta ahora eran 12 años–, y sin que compute en el global del establecimiento. Asimismo, autoriza la reconversión de habitaciones individuales, que tengan un mínimo de 10 metros cuadrados, en dobles, para no disgregar a las familias.

Las nuevas normas entraron en vigor ayer por la tarde, al publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) 48 horas después de su aprobación por el Consell de Govern, y tienen una duración temporal de hasta finales del año 2021. En la propia introducción se admite que se trata de una norma que basa la recuperación de la economía en "potenciar el sector de la construcción" y en incentivar "el turismo como principal motor económico". Este aspecto es el motivo de las críticas de entidades ecologistas e incluso de partidos del propio Pacto, que echan en falta iniciativas en favor del pequeño comercio, la industria local o aspectos para impulsar un nuevo modelo económico no exclusivamente supeditado al turismo.

El decreto modifica la Ley Turística para "permitir que los menores de 15 años (antes era hasta los 12 años) puedan ocupar camas supletorias en los establecimientos turísticos, siempre con un máximo de dos por unidad de alojamiento". Asimismo, permite que las unidades de alojamiento declaradas como individuales con más de 10 metros cuadrados "puedan ser ocupadas como dobles siempre que no se sobrepase la capacidad declarada de ocupación del establecimiento".

No obstante, en el apartado siguiente apunta: "No computan a los efectos del cómputo global de los alojamientos turísticos las camas supletorias destinados a menores de 15 años, con un máximo de dos por unidad de alojamiento".

Expertos turísticos consultados recuerdan que al subir la edad permitida de los menores en camas supletorias de 12 a 15 años también se incrementa de facto el número de clientes de los hoteles.

La consellera de Presidencia, Pilar Costa, negó ayer que este decreto ley permita un "incremento de plazas encubierto", como han denunciado las entidades ecologistas GOB y Terraferida.

Ampliaciones del 15%



La otra gran medida, adelantada por este periódico el pasado miércoles, son las ampliaciones de hoteles, locales de ocio y de restauración hasta un máximo del 15% de su ocupación actual. En aras a la modernización y a la adaptación a la nueva realidad del Covid-19, según reza el texto del decreto, se permitirá este incremento de superficie. Las autoridades turísticas, los consells en el caso de Menorca y Eivissa y el Govern en Mallorca, podrán reducir este porcentaje del 15%.

El coordinador de Més, Antoni Noguera, reveló que el PSOE de Francina Armengol pretendía que las ampliaciones para modernización turística podrían hacerse consumiendo un 20% del territorio y se rebajó al 15%. Hasta el momento, la Ley Turística contemplaba ampliaciones de modernización de un 10% de la superficie. También Noguera aseguró que los socialistas querían que estas medidas tuvieran vigencia hasta el año 2023 y Més consiguió que finalizaran el año que viene.

La declaración responsable para exonerar de la necesidad de licencia de obras es otra de las medidas que el propio Govern admite que están encaminadas a favorecer la construcción para salir de la crisis: "Con el objetivo de contribuir a la reactivación económica y potenciar el sector de la construcción, se establece un régimen excepcional de declaración responsable para determinadas obras e instalaciones que deban ejecutarse en suelo urbano, suscrita por la persona promotora y dirigida al ayuntamiento correspondiente". Esta medida también se aplicará hasta diciembre de 2021 y solo en suelo urbano, no en rústico. Consiste en que el promotor declara y se responsabilice de que se acometerá la obra según la normativa urbanística existente y así podrá acreditarlo ante una inspección. En el caso de reformas integrarles, esta medida está supeditada a instalaciones de eficiencia energética.

La reconversión de hoteles o edificios obsoletos en viviendas de protección oficial (VPO) se podrán acometer, según el decreto, en zonas maduras. En el caso de Mallorca son la Platja de Palma y Calvià. Los hoteles que hayan cesado su actividad podrán cambiar su uso a residencial en todo el territorio balear.



La firma Todos los consellers lo rubrican



El decreto, publicado 48 horas después de su aprobación y en un día con dos BOIB extraordinarios, lleva la firma de todos los consellers del Gonver junto a la de la presidenta Armengol. Son sabidas las discrepancias existente entre los socios por algunas de las medidas. Con su firma, tanto los consellers de Més como de Podemos, lo asumen como propio. Era tal la expectación por conocer la letra pequeña del polémico decreto que la página web del Govern quedó ayer del todo colapsada.



Alquiler náutico Regulación y sanciones contra el instrusismo

El decreto ley de medidas extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa, también introducido cambios en la regulación de la actividad de alquiler de embarcaciones de recreo, incluyendo sanciones con el objetivo de luchar contra el intrusismo denunciado por el sector.

A propuesta de la Conselleria de Movilidad y Vivienda se introducen estas medidas en el decreto. El Govern ya había regulado, con el Decreto 21/2017 esta actividad, estableciendo la obligatoriedad de una declaración responsable para iniciar los servicios y también la inscripción en el Registro oficial habilitado por la Dirección General de Transporte Aéreo y Marítimo.

En esta línea, desde el Ejecutivo autonómico recordaron que, en un año, entre los meses de agosto de 2018 y 2019 se produjo un incremento del 42 por ciento de embarcaciones inscritas. Sin embargo, a pesar de ello, el Govern detectó que muchas embarcaciones siguen operando al margen de la regulación, "especialmente" captando clientes por internet.

Por otra parte, también la nueva normativa aprobada ayer por el Govern prorroga las concesiones de golondrinas que llevan turistas al Parque Nacional de Cabrera hasta el 2021. Una medida para ayudar a las empresas del sector.



Ayudas al alquiler Exoneración del depósito de fianza

Las Medidas Urgentes del Govern facilitan asimismo que en la próxima convocatoria de ayudas al alquiler y otras ayudas específicas, ya no será necesario que el solicitante acredite el depósito de la fianza ante la administración.

Según la Conselleria de Movilidad y Vivienda, esta medida evitará que, para las próximas convocatorias de ayudas para el alquiler, haya familias que se puedan quedar sin esta ayuda porque el propietario de la vivienda de alquiler donde viven no haya cumplido con la obligación legal de depositar la fianza.

Esta medida, señalaron, tendrá un "impacto importante" puesto que muchas familias que ahora no podían acceder a las ayudas porque el propietario de la vivienda no depositaba la fianza de alquiler podrán presentarse a la convocatoria y obtener la ayuda.

Desde el Govern apuntaron, que es "difícil cuantificar" a cuántas familias puede beneficiar la medida" porque hasta ahora no se podía tramitar la solicitud si no se cumplía este requisito y muchas familias ya no se presentaban a la convocatoria, pero era un hecho constatado en las consultas de los ciudadanos a la hora de tramitar la ayuda. Esta exoneración del depósito permitirá llegar a familias que nunca habían podido solicitar ayudas para sufragar su alquiler.