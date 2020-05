Ayuda social Balears acoge a 71 niños migrantes no acompañados en centros de menores

Un total de 12.417 niños extranjeros no acompañados se encontraban bajo tutela del Estado hasta enero de este año, según los datos facilitados por el Ejecutivo y recopilados a través del Registro de Menores no Acompañados que facilitan las comunidades autónomas, pues son las competentes en esta materia. En Balears son un total de 71 menores no acompañados los que el Gobierno tenía contabilizados hasta enero. Los menores extranjeros no acompañados permanecen internos durante la crisis sanitaria del Covid-19 en centros de primera acogida, bajo la tutela de las comunidades autónomas y siguiendo los protocolos de prevención aconsejados por las autoridades sanitarias.