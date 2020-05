Escarrer muestra su apoyo a Sarasola: "Abogo por que haya más kikes en este país"

Gabriel Escarrer Jaume ha mostrado su apoyo al empresario Kike Sarasola, que en los últimos días se ha visto envuelto en la polémica suscitada en torno al apartahotel de lujo en el que está pasando la cuarentena la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



El consejero delegado de Melià ha publicado un mensaje en la red social de Twitter en defensa del presidente y fundador del Room Mate. Escarrer resalta en el mensaje la integridad y generosidad de su compañero, "el primero en ayudar". "Yo abogo por que tengamos muchos kikes en este país", ha escrito Escarrer.





Todo mi apoyo a @KikeSarasola, un gran amigo y empresario, íntegro y generoso con todos, el primero en ayudar.

Yo abogo por que tengamos muchos "Kikes" en este país. Un abrazo! — Gabriel Escarrer (@GabrielEscarrer) May 14, 2020

La presidenta Díaz Ayuso está alojadadentro de un "paquete" que incluyeen un segundo apartamento. Kike Sarasola, cifró el coste total mensual del alojamiento en 2.400 euros.Este apartahotel está siendo objeto de polémicaunas suposiciones ante las que el Gobierno regional y la cadena hotelera aseguran que será la presidenta quien lo abone.La propia Ayuso defendió en el pleno de la Asamblea de Madrid, al ser "un sitio digno" para trabajar, como querría "cualquier presidente autonómico", y que además pagará "de su bolsillo. Algo en lo que también abundó el propio Kike Sarasola durante una entrevista concedida a Espejo Público. "No sé cuál es el problema que se ha montado", confesó el empresario, "la señora Ayuso con su dinero puede hacer lo que quiera".. Me da igual que sea el sepor Pablo Iglesias, me da igual que sea la señora Ayuso. La están machacando a ella, me están machacando a mí", se lamentó Sarasola.La cadena hotelera Room Mate ha cedido a la Comunidad de Madrid sus seis hoteles en la capital durante la pandemia, cuatro para personal sanitario y otros dos para personas mayores sin coronavirus. Da, sobre el que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid firmó un contrato en el que figura como adjudicatario la Coordinadora del Tercer Sector, encargada de prestar los servicios sociosanitarios.Sin embargo,llegó a figurar como adjudicatario del. Un "error" según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, que posteriormente cambiaron en el Portal de Contratación el nombre del adjudicatario por el de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y redujeron el importe a 240.443,57 euros IVA incluido.se pronunció sobre este contrato en Espejo Público, asegurando que le parecía "una barbaridad". "Nunca he pedido y n. Lo hemos hecho altruistamente":El consejero madrileño de Políticas Sociales,(Cs), ha decidido cesar a un técnico tras recabar el miércoles "la versión de todas las personas implicadas" y constatar "que lo ocurrido responde a un error humano de carácter administrativo", han informado este jueves fuentes de la Consejería.