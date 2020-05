En directo | Los niños pequeños no volverán a clase este curso en Baleares

Los niños menores de 6 años no volverán a clase este curso, como había planteado el ministerio de Educación para permitir conciliar a las familias de estos alumnos. El Govern finalmente ha tomado la decisión que los críos de estas edades no se reincorporen este curso, después de que la ministra Celaá señalara esta mañana que, como insistían los sindicatos las últimas semanas, la competencia en este tema es de las comunidades autónomas.

El conseller de Educación, Martí March, ha participado hoy en la reunión con Celaá en la que ha expuesto la preocupación del Govern por la vuelta a las aulas de estos niños tan pequeños ante la dificultades de aplicar las medidas de seguridad indicadas para evitar los contagios.

Sindicatos, directores y el sector de la concertada mostraron su oposición total el regreso de los estudiantes este curso (previsto a partir del día 25 de mayo inicialmente). La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) reclamó a Educación, pero también al Govern en general medidas de conciliación plurales para garantizar al máximo de padres la reincorporación al trabajo. Los padres demandan la aplicación de medidas diversas y defienden que la escuela también puede contribuir a cubrir esas necesidades de las familias.

El Govern finalmente ha decidido que los menores de 6 años no volverán a clase este curso "por razones sanitarias". March ha indicado que se debe hacer una propuesta de conciliación pero la escuela no debe ser la respuesta. Las 'escoletes' podrán abrir "en unas estrictas condiciones sanitarias". Los centros de Educación Especial tampoco abrirán, también al creer que no se puede garantizar la seguridad. A los alumnos de 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato se le ofrecerá la opción de hacer tutorías individuales o en grupos de un máximo de cinco alumnos.

Educación consultará estas propuestas con los representantes del sector educativo

