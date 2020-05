Company da la "bienvenida a Armengol a las políticas económicas liberales del PP"

El líder del Partido Popular de Balears, Biel Company, ha dado hoy la "bienvenida" a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "a las políticas de reactivación económica liberales que practicó el PP en la legislatura 2011-15". Company ha valorado así el decreto ley de medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis del coronavirus. El presidente de PP, también ha recalcado que todavía no ha visto el documento y se extraña de que en estos momentos todavía no esté publicado en el BOIB o no existe un borrador oficial.

Company ha señalado que su formación "todavía no ha podido consultar las medidas concretas que incorpora el texto", lo que ha calificado de "una nueva muestra de la carencia de consenso y de lealtad que practica la señora Armengol con el principal partido de la oposición". "Y parece que esta vez tampoco lo ha consensuado con el resto de instituciones como los Consells, ni con sus socios de gobierno que, según sus propias declaraciones, se sienten despreciados y ninguneados", ha afirmado el 'popular'. Company ha añadido que "Armengol pide participación al resto de fuerzas políticas pero sigue practicando el mando y ordeno".

En relación al fondo de la norma, el presidente del PP ha asegurado que "a falta de la publicación en el BOIB para conocer los detalles, parece que estamos ante un decreto que contempla toda una serie de medidas propuestas durante muchos meses por nuestro partido, medidas a las que la propia Armengol votó en contra de forma sistemática porque las presentaba el Partido Popular y porque incomodaban a sus socios de gobierno".

"Nos alegramos de que la presidenta apoye las medidas del Partido Popular, que haya despertado de una vez y empiece a ver cuál es la realidad económica y social de Balears, aunque lo haga forzada por la situación", ha indicado el presidente de los popuares En este sentido, Company ha destacado que "desde el PP hemos insistido mucho estos últimos tiempos en la necesidad de adoptar medidas de reactivación económica y hemos presentado numerosas propuestas para incentivar la inversión en los principales sectores productivos de Balears, medidas que siempre han sido rechazadas por Armengol. Ahora la realidad se impone y no le queda más remedio que aplicar las políticas liberales, de incentivación económica, que siempre hemos defendido, para mitigar el impacto de la crisis del coronavirus".