Las personas mayores en residencias sin infectados ya pueden recibir visitas

Tras dos meses sin ver a ningún familiar más allá de las pantallas, las personas mayores que viven en residencias donde no haya ningún caso de Covid-19 activo podrán recibir visitas de un familiar y por un tiempo máximo de 20 minutos.

La conselleria de Servicios Sociales, Fina Santiago, anunció ayer esta resolución. Desde hoy, las residencias que no tengan usuarios contagiados podrán empezar a abrir las puertas a los familiares cuando estén preparadas para cumplir con las condiciones de seguridad establecidas. La resolución afecta a las residencias de personas mayores dependientes, las de personas con discapacidad y los centros de personas con diagnóstico de salud mental.

Además, en supuestos excepcionales y para asegurar el acompañamiento al final de la vida de los usuarios que estén a punto de fallecer, los directores de los centros podrán autorizar visitas a los centros aunque tengan casos activos de coronavirus y el número de veces que se considere oportuno.

La resolución detalla cómo se deben realizar las visitas. Será necesario usar material de protección (lo facilitará la residencia), que el visitante se tome la temperatura (si supera los 37,5 grados no podrá entrar) y llevar un control estricto de las vistas, para facilitar el seguimiento de contacto si se produce un contagio. Si algún familiar presenta síntomas no se le permitirá la entrada al centro en ningún caso.

El personal supervisará los encuentros, que por norma general no podrán tener lugar en las habitaciones de los usuarios (salvo situaciones excepcionales, por problemas de salud o prescripción médica).

Las instrucciones de Serveis Sociales son de carácter general y los Consells insulares pueden dictar directrices propias.

Las residencias que dependen del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) comenzarán a recibir visitas a partir de mañana. La entidad subrayó ayer que para realizar las visitas en esta primera fase del desconfinamiento las familiares deberán solicitarlo por teléfono llamado.

Los centros de día seguirán cerrados durante esta primera fase del proceso de desescalada. Según informó el IMAS, para asegurar la continuidad de la atención social tanto de personas mayores como de personas con discapacidad o con diagnóstico de salud mental, los servicios se prestarán preferiblemente de manera telemática.

En los casos de especial necesidad la atención puede ser presencial en el domicilio del usuario.

En estos casos, se deben respectar las medidas de seguridad e higiene recomendadas por la dirección general por la dirección general de Salud Pública en cuanto a uso de equipo de protección, distancia y lavado de manos.



El dato



La conselleria de Salud informó ayer de que no se han notificado nuevos contagios en las residencias de personas mayores. Así, a fecha de ayer, la situación se mantenía con 97 usuarios contagiados que aún no han superado la infección y otros 158 han pasado la dolencia y ya no tienen carga viral. Un total de 84 personas mayores que viven en residencias han fallecido por la Covid-19. En el caso de los trabajadores, 52 se contagiaron y está ahora mismo pasando la enfermedad mientras que 104 se infectaron pero ya dan negativo en los análisis. En las residencias para personas con discapacidad tampoco hubo cambios ayer: ya han superado la enfermedad 19 de los 20 trabajadores infectados, y 35 usuarios. Tres usuarios de estos centros han fallecido por el virus.