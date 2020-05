Eliminan las restricciones de horario en pedanías y núcleos de menos de 5.000 habitantes

La orden del Ministerio de Sanidad del 30 de abril sobre la entrada en la desescalada por el coronavirus daba a entender que únicamente tendrían libertad horaria los municipios menores de 5.000 habitantes y Bunyola, por tener la única Entidad Local Menor de las islas, en Palmanyola. Por consiguiente, se computaba el total del término municipal, sin tener en cuenta los diferentes núcleos de población o pedanías; que en el caso de Mallorca muchos los que no alcanzan esta cifra de residentes y al pertenecer a un municipio mayor estaban obligados a seguir las franjas horarias para hacer deporte o los paseos. No obstante, ayer por la tarde, el Gobierno aclaró esta circunstancia y entiende que en los núcleos de población y pedanías que no alcancen los 5.000 habitantes, pese a pertenecer a un termino municipal mayor, tampoco deben estar sujetos a restricciones horarias.

Delegación del Gobierno, a instancias del secretario Ramón Morey, notificó el domingo por la tarde a todos los municipios de la islas, el Govern y los consells insulares esta nueva aclaración en base a que el INE considera unidades diferenciadas de población los núcleos y pedanías. De esta forma, quedan con restricciones horarias unos 30 pueblos que superan los 5.000 habitantes. Algunos casos claros son, por ejemplo, la Colònia de Sant Pere, que pese a pertenecer al ayuntamiento de Artà no llega a los 5.000 habitantes y por consiguiente queda exento de restricciones horarias. En cambio, Artà sí tendrá que seguirlas. Otros casos son sa Ràpita en Campos o Cas Concos en Felanitx, entre muchos otros.

En Alaró se da un caso curioso y es que, al separar del conjunto del municipio y la zona rústica en ambos núcleos no habrá franja horaria. Alaró en su conjunto tiene 5.572 habitantes, de los cuales 850 residen en la zona rústica. Ello propicia que el casco urbano de Alaró se quede en 4.772 residentes y queda libre de restricciones horarias.

En los municipios grandes hay que recordar que los horarios para paseos y hacer deporte están establecidos de 6 a 10 horas y de 20 a 23 horas. La salida de los niños está estipulada de 12 a 19 horas y los mayores de 19 a 20 horas. En los cascos urbanos de menos de 5.000 habitantes ahora quedan exentos de estas limitaciones horarias.