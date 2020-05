Guerra entre sindicatos y Govern por la incorporación presencial de funcionarios

La conselleria de Función Pública del Govern ha abierto hoy una guerra sin precedentes con los sindicatos que representan a funcionarios y trabajadores públicos. Ha ordenado, a partir de mañana lunes, la incorporación gradual al trabajo de forma presencial de unos 7.000 funcionarios sin garantizarles turnos, medidas especiales y rechaza la posibilidad de seguir teletrabajando, según explicaron representantes sindicales. Hoy, en pleno domingo, se celebró una Mesa Sectorial vía telemática y todos los sindicatos rechazaron la propuesta del Govern, pero la directora general de Función Pública, Irene Truyols, no aceptó las peticiones de aplazamiento a la incorporación de los sindicatos. Además habrá turnos de trabajo de mañana y tarde y todo queda a expensas del conseller de turno para decidir qué funcionarios se incorporan ya el lunes y los que trabajan por la tarde y cuales lo hacen por la mañana.

Además de todo ello, se pretende modificar el periodo de vacaciones, establecido para los empleados públicos de junio a septiembre. El Govern quiere que puedan aplazarse vacaciones más allá de estos meses para poder contar con personal durante el verano.

Desde la conselleria de Función Pública aseguraron que el objetivo es la incorporación de manera progresiva, no todos mañana lunes. También explicaron que hay muchos puestos en el Ejecutivo que no se puede hacer teletrabajo, como piden los sindicatos. Asimismo, recordaron que mañana lunes mucha gente vuelve a la actividad y la administración no debe ser menos.

Jordi Creuet, representante de UGT en el Govern, mostró su indignación: "En la mayoría de comunidades autónomas se ha llegado a un acuerdo y la incorporación será a partir de del día 18. Nosotros le presentamos varias propuestas el mes de abril y ninguna de ellas ha sido aceptada, entre ellas que se tuvera en cuenta el personal vulnerable, los mayores de 65 años o las personas que necesitan conciliar y realizar teletrabajo. No ha habido ningún proceso de negociación serio y el Govern aplicará la medida con todos los sindicatos en contra".

Pere Bueno, representante del STEI añadía que "este protocolo que quiere aplicar el Govern pueden poner en peligro la salud de los funcionarios y trabajadores públicos. Existe un verdadero estado de pánico a la incorporación por parte de los funcionarios y creemos que el Govern no ha querido llegar a un acuerdo con los representantes sociales como han hecho en otras comunidades". Algunos representantes sindicales han coincidido que con el anterior director general de Función Pública, Pedro Jiménez, "esto no habría pasado". De igual modo, no recuerdan un voto unánime de todos los sindicatos del Govern desde tiempos de José Ramón Bauzá.