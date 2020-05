CCOO pide a March que gobierne "con valentía" y evite abrir infantil y educación especial en la fase 2

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FE-CCOO) ha pedido al conseller de Educación, Investigación y Universidad, Martí March, que gobierne "con valentía" y evite abrir centros de infantil y educación especial en la fase 2 de la desescalada, como plantea el Ministerio de Educación.

Según ha informado la FE-CCOO este domingo en una nota de prensa, "desde la Federación celebramos que el conseller March haya anunciado en diversas ocasiones que no le gusta el protocolo que presentó la Conselleria este jueves para la apertura de centros educativos y que pedirá al Gobierno de España que reconsidere su postura de abrir los centros de educación infantil y educación especial en la fase 2 de la desescalada."

No obstante, ha matizado, "si el Ministerio no cambia de postura, el conseller deberá gobernar con valentía y utilizar sus competencias para evitar esta apertura y posibles nuevos focos de contagio por el coronavirus (COVID-19)."

En esta línea, el sindicato ha afirmado que no se está oponiendo a la vuelta a las aulas de una forma presencial, pues esta crisis, ha añadido, ha evidenciado que "no es sustituible". Si bien, ha añadido, se tiene que hacer "cuando sea posible, con condiciones sanitarias adecuadas y con los protocolos de prevención de riesgos laboralesadecuados y viables."

Para la FE-CCOO estos protocolos son, actualmente, "tan necesarios como inviables", ha asegurado, "principalmente", ha matizado, en el colectivo de 0 a 6 años y de alumnado de educación especial. Al respecto, ha remarcado que los alumnos de educación especial, en muchos casos presentan patologías que los hace vulnerables a la COVID-19.

Asimismo, FE-CCOO ha vuelto a agradecer que el conseller, tras de escuchar a los colectivos de Educación, haya puesto de manifiesto su "preocupación" con el inicio de clases en 0-6 años y también haya recapacitado sobre la posición inicial tomada por su Conselleria, que se ajustaba, ha dicho, "estrictamente a las demandas del Ministerio sin cuestionar las implicaciones y posibles consecuencias de estas instrucciones, y sin darse cuenta que las demandas del ministerio soninviables con las medidas de seguridad presentadas a sus protocolos por una posible desescalada."

Por este motivo, ha insistido, "no podemos permitir que se ponga en riesgo la salud de los docentes, del alumnado y la comunidad educativa en general" y ha pedido que "no se implante esta medida como en otras comunidades autónomas", alegando que "el conseller no puede escudarse con la recurrente excusa de la atribución de competencias."