Parques infantiles de Mallorca piden protocolos para la desescalada

Un grupo de 25 parques de Mallorca se han asociado para reivindicar la necesidad de información y protocolos en su sector, ya que es una actividad que no queda reflejada en el plan de desescalada. Estos negocios, que están registrados como cafeterías y parque infantil, en el sector de la hostelería y del ocio infantil, no se utilizan como cafetería "si no hay eventos infantiles que celebrar", lamentaba ayer la portavoz de la agrupación Mercedes Marín, en un comunicado. Marín advirtió de que muchos negocios de este tipo "se plantean cerrar ante esta incertidumbre". La asociación de parques infantiles de Mallorca solicita al Gobierno que clarifique en qué fase se encuentra este gremio y cuándo podrá retomar la actividad, aunque sea con aforo limitado y con medidas de seguridad. Piden saber si cuentan con alguna ayuda hasta que retomen el cien por cien de actividad.