El proppassat 4 de maig, la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca publicava una sèrie de documents, entre els quals un que indicava que la incorporació de l'alumnat de 0 a 6 anys, per mor de la conciliació familiar, estava prevista per al 25 de maig.

L'onada de reaccions no es va fer esperar. Totes, però, amb un preg final per als responsables de la Conselleria: rectificau, per favor, rectificau!

Perquè les instal·lacions no reuneixen les condicions sanitàries adequades.

Perquè serà impossible guardar les distàncies de seguretat.

Perquè no s'ha seguit cap criteri pedagògic per a la reincorporació.

Perquè la responsabilitat dels centres docents no és assistencial.

Perquè els nins i les nines se mouen, se toquen i s'abracen.

Perquè aquest curs, de manera presencial, s'ha acabat.

Perquè s'ha de vetllar per la salut dels nostres infants, del seu professorat i de les seves famílies.

Perquè ens hem reinventat.

Perquè no ens ho mereixem.

Rectificau, per favor, rectificau!

Pel nostre esforç, titànic, per arribar a tots i a totes, també als més petits.

Per preparar el curs 2020-2021.

Per elaborar un pla que de debò conciliï la vida familiar amb la laboral.

Pels anys de lluita.

Pel nostre compromís.

Per la nostra dignitat.

Rectificau, per favor, rectificau, encara hi som a temps!