Madrid todavía no ha dicho si Mallorca entra en fase 1 de desescalada el lunes

El Gobierno central todavía no ha comunicado a Balears si el próximo lunes Mallorca, junto con Menorca y Eivissa, podrá entrar en la fase 1 de la desescalada. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Pilar Costa, ha apuntado que "en estos momentos no tenemos comunicación oficial y lo sabremos en las próximas horas". Desde Madrid habían apuntado a que la decisión se daría a conocer entre hoy viernes y mañana sábado. No obstante, a medio día de hoy en el Govern todavía no tenían constancia de ello.

Hay que recordar que el Govern trabaja desde hace días en la posibilidad de flexibilizar el confinamiento de Mallorca y que no entenderían que Madrid lo rechazara. No obstante, hay que tener en cuenta que la pasada semana también confiaban en que Menorca y Eivissa entrarían en fase 1 y el ministerio de Sanidad solo permitió que lo hiciera Formentera. En cualquier caso, en el Ejecutivo autonómico están convencidos de que en las próximas horas se dará el beneplácito a la fase 1. Ello permitirá, entre otras cosas, la apertura de bares y restaurantes y más posibilidades de salidas con medidas de protección.

Una de las dudas es si los hoteles podrán abrir en esta fase 1. En este sentido, Pilar Costa ha apuntado que están a la espera que el Ministerio aclare la confusión y, en todo caso, lo que si está claro que podrán abrir son la parte de bares y restaurantes de los hoteles.

Por otra parte, se le ha preguntado a la portavoz del Govern por el comunicado de las navieras apuntando que las islas podrían quedar desabastecidas. En este sentido, Costa ha asegurado que "el suministro de Balears está garantizado y hemos mantenido reuniones, por parte del conseller de Movilidad, Marc Pons, y la propia presidenta Armengol con las navieras para garantizar este suministro de productos básicos". Pilar Costa ha recordado que las navieras que operan en los puertos del Govern están exentas de pagar las tasas portuarias y han pedido al Gobierno central que haga los propio en los puertos estatales.

Ayudas al alquiler

El Consell de Govern también ha aprobado hoy destinar 8,8 millones de euros a la convocatoria de ayudas de alquiler de 2020 que la Conselleria de Movilidad y Vivienda prevé publicar a finales de este mes de mayo. La convocatoria de ayudas para pagar el alquiler de 2020 tiene un presupuesto de 8.736.000 euros del Plan Estatal de Vivienda y otros 100.000 euros de aportación autonómica para cubrir los alquileres de hasta 900 euros en aquellos municipios en los que el alquiler mediano no llegue a esta cantidad (y que el Estado no cubre). Las ayudas de alquiler suponen recibir el 40% del precio del alquiler si se cumplen determinados requisitos como, por ejemplo, el de no superar determinados ingresos (aproximadamente de 23.000 euros anuales), que se concretarán en las bases del concurso.