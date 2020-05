Campos reclama al Govern que autorice las terrazas en los chiringuitos de es Trenc

El ayuntamiento de Campos ha solicitado a la conselleria de Medio Ambiente, como "medida excepcional", la autorización de las terrazas en los chiringuitos de las playas del municipio, entre las que figura el emblemático arenal de es Trenc.

Tanto la alcaldesa Francisca Porquer como el regidor de Medio Ambiente Rafel Adrover sostienen que esta temporada de verano "el impacto medioambiental será mínimo", por lo que le consistorio campaner pide la reactivación "excepcional" de 50 metros cuadrados de terraza en los bares playeros para que "los concesionarios puedan dar una oferta más completa, aumentar su plantilla y dar ocupación a más familias del municipio".

El Ayuntamiento recuerda que desde el pasado 1 de mayo "ha cumplido con sus obligaciones" con la puesta en marcha de los servicios de socorrismo y limpieza que "han supuesto un gasto corriente" y añade que actualmente "está pendiente de autorizar las concesiones a la espera de las indicaciones supramunicipales de las condiciones para explotar las playas y salvar la temporada".

Los municipios costeros se acercan a la temporada estival con incertidumbre, ya que por ahora no tienen instrucciones claras sobre cómo explotar las playas. Ayer, esta cuestión volvió a ponerse encima de la mesa en una reunión telemática entre Francina Armengol y los alcaldes de las comarcas de Tramuntana y Nord en la que la presidenta dijo que el Gobierno central prepara un borrador para controlar el aforo y la vigilancia de las playas cuyo contenido aún no ha trascendido. A la espera de conocer el protocolo, los municipios avanzan a distintas velocidades. Mientras unos ya han activado el servicio de socorrismo e incluso han prorrogado los contratos de los concesionarios, como el caso de Alcúdia, otros han optado por no actuar, como en Pollença, donde el Ayuntamiento ya ha renunciado a explotar las playas, que en principio no contarán con servicios este verano.

Sóller es otro de los municipios que se han puesto manos a la obra. El Ayuntamiento iniciará esta semana la limpieza y el adecentamiento de las playas del Port de Sóller a través de la empresa concesionaria. La finalidad es que esté en condiciones a lo largo de la próxima semana para que "se pueda utilizar los bañistas, aunque sea uno solo, se encuentren lo más cómodos posibles", afirmó el concejal de Turismo, Sebastià Aguiló.

Se instalarán dos baños a lo largo de la costa, aunque no las sombrillas ni las hamacas a la espera de las decisiones que pueda tomar el gobierno a lo largo de las próximas semanas.