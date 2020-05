El turoperador alemán FTI sacará a la venta viajes a Mallorca la semana que viene

El turoperador alemán FTI Touristik ha anunciado su intención de vender desde la próxima semana paquetes vacacionales a Mallorca, que podrian traer los primeros turistas a partir de finales de junio, según ha adelantado hosteltur.

La decisión del turoperador llega apenas dos días después de que el Govern de Francina Armengol confirmara que estaba trabajando con Alemania "de forma bilateral" para recuperar "cuanto antes" rutas aéreas que permitan la afluencia de turistas al archipiélago con las máximas garantías sanitarias. "Tenemos que ser capaces de restablecer la actividad antes que nadie, porque dependemos del turismo más que ningún otro territorio", dijo Armengol.

Por su parte, el responsable de Turismo germano ,Thomas Bareiss, se ha mostrado confiado en que sus compatriotas puedan veranear en Baleares, un destino considerado seguro por el Gobierno de Merkel.

Así, en una entrevista publicada por el diario Der Tagesspiegel –e ilustrada con una imagen de una playa de la isla con un esperanzador mensaje, "¿Vacaciones en Mallorca?", no se debe perder la esperanza todavía"– Bareiss ha aevertido que este verano no habrá "viajes a destinos lejanos". Sin embargo entre los desplazamientos que sí ve factibles, además de las vacaciones dentro de Alemania, cita a "países vecinos en los que las cifras de contagio también se estén ralentizando". No menciona a España pero sí se refiere a "otras regiones en Europa como las Baleares ".