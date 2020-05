Oposición total de docentes, directores y concertada a la vuelta a clase

La oposición a la vuelta a las aulas de parte del alumnado el próximo día 25 de mayo es total por parte de los sindicatos de profesores y de todo el sector de la enseñanza concertada.

Los directores de colegios e institutos tampoco están satisfechos con la propuesta de desescalada planteada por la conselleria de Educación siguiendo los criterios del Ministerio. Hoy le plantearán su larga lista de dudas sobre cómo aplicar la gran cantidad de medidas de higiene que figuran en el protocolo de desescalada educativa para que el retorno a las aulas sea en condiciones de seguridad.

La recogida de firmas virtual puesta en marcha ayer por el sindicato ANPE tenía el apoyo de más de 2.150 personas al cierre de esta edición. Los pasados días ANPE, USO, Alternativa y STEI ya mostraron su oposición al plan de desescalada educativa propuesto por Educación.

Rechazo sindical



Ayer se sumó también al rechazo a la reactivación de las clases UOB, que pide la dimisión del conseller March por su gestión "errática" y por "sobrecargrles de burocracia", y UGT, que critica que el sistema educativo "no está preparado para abrir" y que los criterios sanitarios "han de estar por encima de todo".

Cabe recordar que según las directrices del Gobierno, a partir del 25 de mayo podrían volver a los centros los alumnos de 4º de ESO, 2º de Bachillerato, Educación Especial y últimos cursos de FP, además de los niños de hasta seis años cuyos padres demuestren que por motivos laborales no pueden hacerse cargo de ellos. Son casi 60.000 niños y jóvenes, según los cálculos hechos por UGT.

Este planteamiento respecto a la asistencia de los niños más pequeños ha sido cuestionado por dos motivos: por un lado, porque se otorga a la escuela un papel meramente asistencial para favorecer la conciliación laboral de las familias; por otro lado, si lo que se busca es la conciliación, ¿por qué se pone el límite en los seis años?

En esa línea se posicionó FAPA, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Mallorca, en un comunicado emitido el martes, en el que planteó muchas dudas y abogó por articular medidas de conciliación para todas las familias.

Esta propuesta de FAPA ha sido cuestionada por varios directores de colegios de Infantil y Primaria ya que, según indicaron ayer a este diario, hicieron una ronda con las asociaciones de padres de alumnos de sus centros y sus representantes aseguraron no haber sido consultados. Algunas dijeron no querer volver a clase este curso.

¿Y si hay un contagio?



La presidenta de la asociación de directores de Primaria, ADIPMA, Joana Maria Mas, expondrá este hecho hoy en la Conselleria, además de expresar uno de los interrogantes (de los muchos que tienen) que más agobian a los directores: "¿De quién será la responsabilidad si un niño o un profesor se contagia?".

Mas recordó ayer que en última instancia son las comunidades las que tienen las competencias para decidir si se vuelve a clase o no. Andalucía por ejemplo ya ha anunciado que no reanudará las clases presenciales durante este periodo escolar al encontrarse con un rechazo unánime en este sentido entre familias, sindicatos y directores.

La asociación de directores de Secundaria tampoco está de acuerdo con el retorno a las aulas. Su presidente, Joan Ramon Xamena, explicó que ahora que, con muchísimo trabajo, han montado toda la estructura para la enseñanza telemática no tiene sentido ni hay garantías sanitarias suficientes para reabrir las aula. Además el hecho de que la vuelta sea voluntaria, indicó, generará una "brecha presencial" . En definitiva, los directores de instituto creen que "no hay ningún beneficio, solo inconvenientes, y a nivel sanitario no creemos que sea seguro".

Rechazo de la concertada



La asociación Schola Libera, formada por sindicatos, APAs y patronales de la concertada, también rechazan un plan que sigue criterios "que nada tienen que ver con el interés educativo de sus alumnos".

Los colegios concertados, indicó, "no pueden ser convertidos por los poderes públicos en centros de mera custodia de menores". Como también han criticado todos los sindicatos estos días, la concertada lamentó que hasta ahora no se haya consultado con ellos este plan.

Por ello, Schola Libera insta a la Conselleria a asumir "la responsabilidad de la reapertura de centros para desarrollar funciones de custodia, aporte certezas y concrete en qué condiciones se pretende un regreso presencial de docentes y alumnado".



Niños de 0 a 6

El propio Govern es consciente de que la larga lista de medidas de seguridad que figuran en las instrucciones remitidas a los centros educativos son de muy difícil cumplimiento en el caso de los niños de menos de seis años. Así lo indicó ayer la presidenta Francina Armengol en una entrevista concedida a Onda Cero, en la que reconoció "su preocupación" porque pueda producirse un nuevo brote de contagios por la vuelta de estos menores a las aulas, una postura que, aseguró han planteado y están "discutiendo" con el ministerio de Educación. La responsable del Ejecutivo también indicó que "la escuela no es el único elemento de conciliación, ni muchísimo menos, sería un error pensar así".