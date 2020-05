El Govern da por hecho que Mallorca entra el lunes en fase 1 de desescalada

El Govern presentó el pasado martes por la tarde toda la documentación al Gobierno central para que Mallorca pueda entrar en la fase 1 de desescalada del coronavirus, a partir del próximo lunes día 11 de mayo. De hecho, desde el Ejecutivo de Armengol trabajan con esta idea y no entenderían una negativa por parte de Madrid, tal y como ocurrió la pasada semana con Menorca y Eivissa. El objetivo del Govern de Francina Armengol es que las tres islas arranquen la actividad económica cuanto antes y para ello es preciso el beneplácito de Madrid.

En el día de ayer concluía el plazo para que las comunidades autónomas presentaran la documentación sanitaria a Madrid. Unos estudios que deben garantizar que la entrada en la fase 1 de desconfinamiento no acarreará un retroceso en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Balears fue de las primeras en solicitarlo y desde el Govern confían en la palabra del Gobierno.

No obstante, también son conscientes de que la pasada semana confiaban en que Menorca y Eivissa entrarían junto a Formentera en esta fase y Madrid no aceptó, alegando que debía revisar más a fondo de la documentación. Ello provocó el enfado de la presidenta con Madrid, pese a que públicamente no lo dijo de forma clara. Lo cierto es que desde aquel instante, Francina Armengol se ha vuelto más reivindicativa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguraron que en estos momentos no se contempla una negativa de Madrid para que Mallorca, junto con Menorca y Eivissa, entren el lunes en la fase 1 de desescalada. Es más, afirmaron que no se entendería una negativa del Gobierno a este desconfinamiento y, en caso de producirse, deberían razonarlo y explicarlo muy bien.

Desde la conselleria de Salud explicaron ayer que la documentación presentada a Madrid para que Mallorca también salga del confinamiento es muy exhaustiva. Se basa en el descenso de casos positivos y de fallecimientos, así como de la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que en el caso de Mallorca únicamente cuenta con 40 personas por coronavirus. Todo ello garantiza que el sistema sanitario de Mallorca no sufriría un colapso en caso de producirse un repunte de la pandemia.

En el entorno de la presidenta sí admitieron que Francina Armengol está muy preocupada por la situación económica de las islas a raíz del Covid-19. Esta preocupación se la ha comunicado en reiteradas ocasiones a Pedro Sánchez, con el que ha hablado de forma asidua por teléfono y vía Whatsapp en los últimos días. Por este motivo quieren que se ponga en marcha la actividad económica cuanto antes en las islas. Ello pasa por entrar en la fase 1 a partir del próximo lunes.



Bares, restaurantes y comercios



La entrada en la fase 1 significará que la población podrá volver a su actividad un poco más normal. Un aspecto fundamental es la apertura de bares, restaurantes, hoteles y comercios. Unos sectores fundamentales para la economía de las islas. Eso sí, tendrán que hacerlo con el 50% de su aforo en las terrazas. También se permitirá la apertura de bibliotecas y museos y la celebración de espectáculos y actividades al aire libre de menos de 200 personas. Asimismo, los mercadillos municipales en la vía pública podrán volver a plantar sus puestos.