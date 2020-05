Armengol y Puig lideran un frente común turístico contra Madrid

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, acordaron ayer impulsar un frente común para reivindicar ante Madrid un trato especial para las comunidades que viven del turismo y que serán las más afectadas por esta crisis del coronavirus. Ambos presidentes, pese a ser del PSOE, se mostraron reivindicativos con el Gobierno de Pedro Sánchez y también con Bruselas.

El primero de los acuerdos entre Armengol y Puig consiste en reclamar al Gobierno de España y a la Unión Europea (UE) que se establezca una estrategia conjunta, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, para reactivar lo antes posible, con todas las garantías de seguridad ante la pandemia de la Covid-19, la movilidad aérea y la actividad turística. Quieren que dentro de Europa se pongan en marcha las líneas aéreas para intentar salvar la actividad turística.

La presidenta y Puig también hablaron del reparto de los 16.000 millones del fondo para las comunidades autónomas. Ambos presidentes, según informó el Govern ayer, también coincidieron en demandar a Madrid que en el reparto de los recursos se tenga en cuenta la corresponsabilidad fiscal asumida por las diferentes comunidades, así como la inversión en servicios públicos fundamentales y, concretamente, en Sanidad, realizada en los últimos años. Además, Puig y Armengol destacaron que, si en el reparto del primer tramo de los fondos se ha tenido en cuenta la afección sanitaria directa de la pandemia, la distribución de los recursos para la reactivación económica tendría que atender igualmente las consecuencias directas en la economía que tendrá la crisis generada por la Covid-19. En este sentido, Armengol ya dejó claro el martes en el Parlament y ayer en una entrevista en Onda Cero que "nuestra caída del PIB es del 30%, por lo que vamos a pasar de ser aportadores a necesitar mucha ayuda del resto de España". El frente común podría ampliarse a otras comunidades que también basan su economía en el turismo.

La presidenta Armengol, al igual que sus socios de Més, no las tiene todas consigo. Temen que el reparto de estos 16.000 millones a las comunidades por parte del Gobierno no se haga en función del batacazo económico por el turismo. Ello provocaría que Balears quedaría una vez más en el furgón de cola si Madrid decide el reparto por otros criterios. Hay que recordar que la ministra de Hacienda, María José Montero, siempre ha negado que Balears esté mal financiada y ello ha provocado algunos encontronazos con el PSIB de Armengol. Montero será la encargada de repartir los 16.000 millones y Armengol no quiere que la ministra vuelva a dejar a las islas en la estacada.



Los ERTE gracias a Canarias



Un acuerdo para que Coalición Canaria votara a favor del estado de alarma provocó ayer que el Gobierno aceptara prolongar los Expediente de regulación Temporal de Empleo (ERTE) para el sector turístico. Una reivindicación que ya había hecho el Govern de Balears y que ahora se ha consumado gracias a los votos decisivos del partido nacionalista canario.