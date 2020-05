Situación desesperada de 90 residentes de Balears atrapados en Argentina

Unas 700 personas, entre ellas 90 residentes en Balears, llevan casi dos meses atrapadas en Argentina sin poder regresar a España. Algunos están enfermos y no tienen acceso a las medicinas que precisan. Otros residen en hoteles y se están quedando sin dinero, pero la mayoría no tiene medios económico para pagar los 800 euros que se exigen para conseguir un pasaje de avión de regreso a España. Para intentar solucionar esta situación, el grupo de residentes en las islas se mantiene en constante contacto y han organizado un grupo de Whapsapp para realizar una presión conjunta, con el objetivo de llegar a España cuanto antes y poder reencontrase con sus familias.

Como consecuencia de la pandemia mundial que ha generado el coronavirus, el Gobierno argentino el pasado día 20 de marzo tomó la decisión de suspender todos los vuelos comerciales, tanto de llegada como de salida. Para abandonar el país solo se podía realizar a través de los llamados vuelos de repatriación que gestionó el Ejecutivo a través de la compañía aérea Iberia, pero no todas las personas a las que sorprendió esta situación en el extranjero han podido regresar.



El drama de algunas familias

Cada uno de los 90 residentes en las islas que llevan dos meses intentando regresar sufre su drama particular, alguno de ellos muy complicado, como es el caso de una mujer que vive en Mallorca, que está embarazada de cinco meses y que no cuenta con cobertura médica para ser atendida en Argentina. También hay algunos que están enfermos, que al viajar a Argentina se llevaron una determinada cantidad de medicamentos calculados por los días que iban a estar fuera. Pero al sorprenderles esta situación ya hace tiempo que han terminado los medicamentos y no pueden comprar estos fármacos en Argentina.

Diego Ferrali nació en Argentina, pero reside en Palma desde hace más de 30 años. Es músico de profesión y el mes de febrero voló a su país para conocer a una sobrina. Desde entonces no ha podido volver. "Desde que se cerró el espacio aéreo comercial, a mí me han suspendido hasta seis vuelos", señala el músico, que pese a que su situación es complicada, reconoce que aún es de los afortunados "porque yo estoy viviendo en casa de mi madre, pero hay algunos residentes mallorquines que viven en hoteles y ya no tienen dinero para pagar esta residencia". Según cuenta Ferrali, los vuelos de repatriación que se han organizado están siendo un fracaso. "Están pidiendo hasta 800 euros por billete para llegar a Madrid y hay que sumar el vuelo a Mallorca y el traslado de las maletas. Hay personas que han comprado el billete y después no han podido subir al avión. La compañía ha vendido más pasajes de los que podía vender y una vez que se llena el avión no te dejan subir y te dejan en tierra".

El músico asegura que hay residentes en Mallorca que sufren una situación mucho peor que la suya, como es el caso de familias que viajan con varios niños, que no pueden abonar estos precios para volver a España. " Para viajar a Argentina ya había pagado un billete de ida y vuelta, y ahora no quieren reembolsar el dinero y nos obligan a pagar otro pasaje para regresar a casa".

No todos los residentes en Balears están en la misma ciudad. En Argentina los movimientos también están restringidos y se precisa un permiso especial para desplazarse a Buenos Aires, que es de donde sale el avión de repatriación. "Algunos han hecho miles de kilómetros y al llegar no les han dejado subir al avión".

El grupo afectado por esta complicada situación han redactado una carta conjunta dirigida a las autoridades. En el texto relatan algunos casos, como son los ejemplos de trabajadores que temen que al regresar tan tarde a Balears hayan podido perder su empleo.