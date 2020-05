El responsable de Turismo alemán no descarta los viajes a Baleares

Hay demasiado en juego para tirar la toalla a inicios de la temporada 2020. En las islas y en Alemania. La industria turística y la economía balear se pueden agarrar a un nuevo clavo ardiendo. El comisionado de Turismo del Gobierno alemán, Thomas Bareiss, no descarta que los alemanes puedan pasar sus vacaciones "en Balears o en las islas griegas" si la evolución de la pandemia lo permite.

En una entrevista publicada el martes por el diario Der Tagesspiegel –e ilustrada con una imagen de una playa de la isla con un esperanzador mensaje, "¿Vacaciones en Mallorca?", no se debe perder la esperanza todavía"– Bareiss advierte que este verano no habrá "viajes a destinos lejanos". Sin embargo entre los desplazamientos que sí ve factibles, además de las vacaciones dentro de Alemania, cita a "países vecinos en los que las cifras de contagio también se estén ralentizando". No menciona a España pero sí se refiere a "otras regiones en Europa como las Balears o las islas griegas".

En sus declaraciones, con eco también en Gran Bretaña a través de la BBC, Thomas Bareiss dice que "si apenas se registran nuevos contagios y la atención médica funciona, también se podría barajar unas vacaciones de verano allí". Las buenas cifras de la pandemia en Balears y los contactos directos del Govern con TUI, están teniendo efecto.

El responsable de Turismo alemán menciona cómo a nivel europeo y desde la Organización Mundial del Turismo se trabaja sobre estándares de seguridad.

Bareiss no menta a España cuando se refiere a los contactos con gobiernos de países vecinos a los que se puede viajar por carretera: Austria, Francia, Bélgica, Polonia y Holanda. Aunque sus declaraciones siguen en la estela de las de la canciller, Angela Merkel, sobre que las vacaciones "normales" están lejos, da rienda a pensar que tras el 14 de junio, fecha antes de la cual no se recomienda viajar fuera del país, se puede empezar a hacer planes hacia el extranjero.

El político alemán es partidario de ayudar al sector turístico con créditos y subvenciones, como se ha visto con la ayuda a TUI por 1.800 millones de euros. Urge evitar las quiebras en el mayor mercado de paquetes de viajes en Europa, advierte Bareiss, con 4.000 mayoristas.

Por su parte, Fritz Joussen, CEO de TUI, insiste en que la UE y sus estados "deben elaborar una hoja de ruta para viajar dentro de Europa y hacer posibles las vacaciones en 2020" y cita a Balears, no a España, entre las regiones con buenos progresos ante la Covid-19. Otro cantar son las críticas de sus clientes que aún no han logrado la devolución del importe de sus vacaciones canceladas.