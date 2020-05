La crisis sanitaria obliga a suspender las pruebas de catalán previstas para junio

La Conselleria de Educación anunció ayer que los exámenes para los certificados de distintos niveles de lengua catalana previstos para el mes de junio quedan anulados, y de momento no se puede plantear ninguna otra fecha para su realización, puesto que volverán a convocarse cuando la crisis sanitaria lo permita: "La decisión dependerá de la evolución de la situación y de las posibilidades de organizar y llevar a cabo las pruebas con las garantías necesarias", apuntaron.

El estado de alarma también ha interrumpido la publicación de los resultados provisionales de las pruebas orales de la convocatoria de pruebas de enero de 2020, así como todos los procedimientos y trámites relacionados: el plazo para solicitar una revisión, la revisión de los tribunales, aprobación de los resultados definitivos, trámite de vista, publicación de los resultados definitivos y expedición de certificados oficiales.

Lo que no se ha visto alterado por el estado de alarma, según comunicó la conselleria, son las pruebas que ya se han hecho y que "son completamente válidas". En todo caso, hasta que no se publiquen los resultados definitivos de aptos y no aptos no se podrán expedir certificados. La Dirección General de Política Lingüística trabaja para que la convocatoria se pueda retomar tan pronto como sea posible, aunque en estos momentos todavía no se puede concretar ninguna ninguna fecha concreta.

Se informará de las novedades en relación con las dos convocatorias mediante la página web del Govern, y si alguno de los afectados necesita resolver dudas más específicas puede escribir al correo electrónico de la Dirección General de Política Lingüística (certificacio@dgpoling.caib.es).