Los hoteleros no tendrán que abonar el anticipo de la ecotasa en septiembre

Los hoteleres no tendrán que pagar en septiembre el anticipo del Impuesto del Turismo Sostenible (conocido como la ecotasa), como hacen en condiciones normales según el procedimiento establecido.

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha señalado hoy en el Parlament que trabajar para que los hoteleres no tengan que pagar ese adelanto ya que no llegan turistas por la pandemia de la COVID-19. "No tendrán que pagar por turistas que no han venido y por un dinero que no han ingresado", ha razonado.

Ésa ha sido parte de la respuesta de Sánchez al diputado 'popular' Antoni Costa, quien ha preguntado al Govern por "medidas extraordinarias" para afrontar la crisis económica, como las ayudas a pymes y autónomos, la liquidez y la "reducción de impuestos a las empresas y las familias al menos durante 2020". El PP hace semanas que reclama la suspensión del cobro de la ecotasa en el contexto actual. Costa ha repreguntado por la eventual suspensión de la ecotasa en 2020 y también si prevé reducir el canon de agua que pagan los hoteles de forma fija aunque estén cerrados. Asimismo, ha solicitado aplazar el pago este año para aquellos que han adquirido plazas turísticas (que se van pagando en cinco años).

Sobre el Impuesto de Turismo Sostenible, la responsable de Hacienda no ha hablado de suspensión, sino de permitir a los hoteleros no pagar ese adelanto que normalmente se abona en septiembre.

La consellera ha recordado que este impuesto se abona por módulos, que se calculan fijándose en la ocupación del hotel los años anteriores algo que ahora, ha indicado Sánchez, "obviamente se tendrá que modificar para que no se haya de pagar por el ingreso de un turista que no ha venido". Por ese sistema de módulos se realiza un pago anticipado en septiembre y luego otro adicional en enero y el Govern trabaja "para que no se haga ese pago anticipado en septiembre para no perjudicar las decisiones económicas y que nadie tenga de pagar por una cuestión que no se ha producido".

"Seguimos con la voluntad de adaptar el sistema tributario a la realidad económica y seguir manteniendo un sistema tributario justo, redistributivo y con criterios de progresividad", ha defendido la consellera de Hacienda.

Sánchez ha reiterado que el objetivo principal ahora es "garantizar la seguridad sanitaria en el espacio público y privado para poder reactivar la economía", pero ha asegurado que el Govern ya ha adoptado y seguirá adoptando algunas "medidas tributarias concretas", como el alargamiento de plazos para el pago de varios tributos o la condonación de intereses y trabaja para "reordenar el sistema tributario y adaptarlo a la realidad económica". Ha señalado que trabajan para "adaptar al sistema tributario" pero no ha concretado más. Sánchez ha indicado que la actuación deberá ser "a medio y largo plazo" y desde todas las administraciones con políticas de gasto "para sostener las rentas y para mantener el sector productivo".

Costa ha lamentado la falta de medidas específicas y ha lamentado que la consellera Sánchez está "en colapso" y falta de "ideas y empuje polític". En este sentido el político del PP ha reprochado a la responsable de Hacienda que otros destinos turísticos ya han empezado a adoptar medidas para atraer turistas y que en Alemania se promueve el turismo interior.