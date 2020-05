Armengol insta a Sánchez a un "trato preferente" a Baleares en el reparto de fondos estatales

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha insistido hoy a Pedro Sánchez, en que Balears necesita "un apoyo extraordinario" del Gobierno central con "un trato preferente en los mecanismos de impulso estatal para los territorios muy dependientes del turismo y los servicios", como son las islas, ya que sufrirán en mayor medida las consecuencias económicas de la pandemia. En este sentido, ha pedido a Sánchez una "reunión bilateral" y ha confiado en que se produzca este encuentro, si bien el presidente no ha contestado hoy a su solicitud.

Tras participar en la reunión semanal telemática entre el jefe del Ejecutivo y los presidentes autonómicos, Armengol ha considerado como un "paso adelante" el fondo no reembolsable para las comunidades autónomas de 16.000 millones, pero ha defendido que el reparto de estos fondos debe realizarse "no solo de acuerdo co criterios de gasto sanitario, sino también por el golpe económico" que sufrirá cada territorio por sus características.

Además, en lo que se refiere a la tercera línea de avales ICO de 24.500 millones, Armengol ha defendido que "también se den recursos a ISBA" para que la sociedad de garantía recíproca de Balears aumente su apoyo a pimes y autónomos de las islas.

Mañana, según ha explicado Armengol, se reunirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los consejeros autonómicos para tratar sobre el reparto de los fondos.

Por otro lado, la presidenta ha precisado que el Gobierno central no ha contestado "por escrito" a la petición del Govern de adelantar a mañana, como en el caso de Formentera, la fase 1 de desescalada para Eivissa y Menorca. En este sentido, ha precisado que el Gobierno central pidió más documentación sobre la situación de estas dos islas, respecto a las que ha defendido que cumplen las condiciones necesarias para entrar en la fase 1, si bien ha dado por hecho que no podrán hacerlo mañana, ya que ni siquiera hay todavía una orden ministerial al respecto.