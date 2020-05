Laboratorios privados ofrecen test a 50 euros para saber si se ha pasado el Covid-19

"Hola, buenos días, he visto un anuncio de su laboratorio en el que ofrecen pruebas del coronavirus, ¿me pueden informar?". De esta manera contactó este diario con una laboratorio privado de Palma (Laboratori Besalduch-Accolab laboratoires) que ha publicitado un anuncio que ofrece lo siguiente: Fem la prova del Covid-19 (Detecció d'anticossos).

"Se trata de una prueba de detección de anticuerpos IGG, que determinan si ha pasado ya la enfermedad, y de anticuerpos IGM, que nos dicen si la tiene actualmente", responde una solícita y, al parecer, bien informada telefonista.

"¿Son fiables?", se le cuestiona. "Completamente", responde con rotundidad. Cuando se le pregunta en qué consiste la prueba, dice que basta con una simple extracción de sangre y que en 24 horas obtendremos los resultados. ¿El precio? "Cincuenta euros", cuantifica. "¿Qué necesito para hacérmela?", preguntamos conscientes de que existen restricciones para que la población en general pueda realizarse según qué tipo de pruebas. "Basta con una prescripción médica, que su médico le firme un documento en el certifique que es preciso hacerle la prueba", contesta. "¿Puede ser el médico de mi seguro privado?", se le plantea. "Sí, claro", resuelve la duda.

"¿Y puedo hacérmela esta misma mañana o tienen lista de espera?", continuamos. "No, por el momento no hay lista de espera. Se presenta aquí (el anuncio ubicaba el laboratorio en una céntrica calle de Palma) y la toma de muestras se hace por orden de llegada. No damos citas. La toma de muestras es de 7.30 a 13.00 horas de lunes a viernes y la recogida de los resultados se amplía hasta las dos de la tarde. De lunes a viernes", concluye facilitando sus horarios.

Tras la conversación telefónica, contactamos con el departamento de comunicación de la conselleria de Salud para saber si esta oferta de test de anticuerpos es legal.

"A la pregunta de si una persona cualquiera que lo desee puede hacerse una PCR o u test de anticuerpos en la privada, pagando y tenga o no síntomas, simplemente porque quiera, la respuesta es que debe cumplir con los criterios que establece el ministerio de Sanidad en estos momentos para la realización de los test. A saber, han de ser trabajadores esenciales con síntomas o contactos con casos positivos; pacientes ingresados y sanitarios con síntomas o contactos o, por último, personas vulnerables según criterio clínico", responden.

Esta última posibilidad abre la puerta a estos análisis tras una "prescripción médica. Cualquier facultativo, presionado por unos pacientes inquietos, con sospechas de haber contraído el virus o, simplemente, para disminuir su inquietud y quedarse tranquilos, podría plegarse a firmar la autorización.

Consultados algunos expertos en estas cuestiones que requieren el anonimato, zanjan que estos test serológicos no detectan mas del 40% de los casos en los que efectivamente el paciente ha tenido un contacto con el nuevo coronavirus que trae de cabeza a todo el mundo. "Aunque hay test serológicos muy fiables, al 85%", matizan, mostrando sus dudas de que los ofrecidos en algunos laboratorios privados alcancen esa precisión diagnóstica.

Pero sobre los que se están ofreciendo en estos momentos tienen una opinión muy clara y contundente: "Se trata de test de muy baja sensibilidad y de poca especificidad. Mientras la prueba PCR te dice si el virus está, estas pruebas de detección de anticuerpos te informan de que has desarrollado anticuerpos para combatir el virus, del que te has contagiado en algún momento. Aparte de su poca fiabilidad el problema es ese, que no te aclara el momento de la infección. Si se produjo hace semanas o recientemente", concluyen.



Los médicos de cabecera deben autorizar la prueba del autónomo

Desde el sindicato médico, su presidente Miguel Lázaro muestra su indignación porque no se permita a los médicos de consultas privadas someterse a pruebas PCR que descarten que son portadores del nuevo coronavirus.

"En el código deontológico de todo médico está el de curar y velar por la salud de sus pacientes, no dañarles ni contagiarles. Por eso me pregunto por qué a un médico autónomo que sigue pasando consulta y viendo a sus pacientes no se le deja hacerse la prueba que descarte que es portador del coronavirus. Para su tranquilidad y por la seguridad de sus pacientes", plantea el líder sindical.

De nuevo recurrimos a Salud para despejar la duda. "A la pregunta de si un médico que no pertenece al sistema público ni trabaja para la sanidad privada, sino que tiene su propia consulta en la que trabaja como autónomo, podría hacerse una PCR o un test anticuerpos sin manifestar síntomas, la respuesta es que si tiene servicio de prevención de riesgos, debe acudir a él. En caso contrario, se debe poner en contacto con su médico de familia, que tramitará la petición para que se le realice la prueba si lo considera oportuno".