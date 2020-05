Estupor entre sanitarios al negar el Ib-Salut que haya faltado material de protección

"Las palabras de Manuel Palomino nos han causado estupor, indignación y también tristeza", manifestó ayer a este diario Miguel Lázaro, presidente del sindicato médico Simebal, tras haber conversando sobre la polémica con representantes médicos de todos los servicios.

El director general del Gestión y Presupuestos del Servei de Salud había asegurado el día anterior que "el Ib-Salut jamás se ha quedado sin material de protección para sanitarios". Y anunció un acta notarial para certificar todo el material disponible en este momento.

Al respecto, Jorge Tera, presidente del sindicato de Enfermería Satse, aseveró: "Si es cierto lo que dice Palomino, algunos gerentes deberían explicar ante inspección de trabajo o en el juzgado, si llega el caso, por qué no disponían de ese material almacenado". Por lo demás, Tera no quiso recordar de nuevo las denuncias de Satse sobre la falta de material de protección que ya realizó entre el 15 de marzo y el 10 de abril conjuntamente con Simebal y otros sindicatos, cuando la tasa de contagios alcanzó el pico del 25% de los casos declarados.

"Hay tres denuncias en inspección de trabajo por la falta de material de protección en los hospitales de Son Espases, Son Llàtzer y Can Misses", recordó Miguel Lázaro. Y desde el inicio de la crisis hemos presentado suficientes testimonios y documentos gráficos sobre todo lo ocurrido", subrayó. "A Palomino le decimos que los médicos no lo hemos vivido así como él lo cuenta. Que Balears tuvo que acudir al mercado chino por falta de material de protección, que por ahora hemos tenido la suerte de que no haya sanitarios muertos y que sus palabras solo se entienden como una estrategia defensiva para el futuro", valoró.

Veintidós facultativos de Medicina Interna de Son Llàtzer escribieron ayer una carta a Palomino recordándole que se han tenido que conformar con mascarillas quirúrgicas hasta hace dos semanas, nada de FFP2, y batas desechables de papel. Y que nunca han visto los trajes impermeables. Para protegerse tuvieron que fabricarse pantallas y delantales de plástico. Y añadieron que cada vez que hacían una reclamación a la gerencia les aseguraron que no había material suficiente.

Carta al señor Manuel Palomino

Con gran sorpresa y estupor leímos la noticia publicada en el Diario de Mallorca del día 30 de abril "IB-Salut afirma que jamás le ha faltado material para proteger a los sanitarios de Baleares", donde el señor Palomino hace esa afirmación y para tranquilizarnos anuncia la publicación de un acta notarial con todo el material disponible.

Desconozco si el señor Palomino ya ocupaba el puesto que actualmente desempeña en el IB-Salut, en el momento cuando estalló la "crisis" del coronavirus con las medidas adoptadas por el gobierno, que todos conocemos, ya que la realidad para los que hemos estado al frente, atendiendo a pacientes infectados por el coronavirus y hospitalizados en el Hospital Universitario de Son Llàtzer, es muy diferente (no hablo del Servicio de UCI, si no de las plantas donde facultativos de Medicina Interna y Neumología y alguna otra especialidad, que se ofrecieron a ayudarnos, atendemos a pacientes COVID).

Desde el primer día hemos tenido a nuestra disposición mascarillas quirúrgicas, ya que en los protocolos nacionales e internacionales consta que en casos de escasez se pueden utilizar éstas, aunque las recomendadas estipulan el uso de mascarillas tipo FFP2 o N95. Disponíamos además de pantallas fabricadas por nosotros o gafas, que se compartían. Para vestirnos había y sigue habiendo batas desechables de papel, no impermeables, con lo cual secreciones las pueden traspasar fácilmente. Para protegernos mejor por parte de enfermería se empezó a "fabricar" delantales de bolsas de plástico, que nos ponemos encima de las batas de papel. También hay gorros de papel y patucos de plástico. Los trajes integrales, impermeables, generalmente blancos, tan famosos por los medios, no los vimos más que en fotos o videos, donde nos enseñaban a vestirnos con ellos y como quitarlos de forma segura.

En múltiples ocasiones hemos reclamado material de protección adecuado a nuestra dirección/gerencia, como propone el señor Palomino en el artículo, pero nos aseguraron que no había material suficiente. Hace unas 2 semanas, por primera vez nos entregaron una mascarilla FFP2, que tenía tantos agujeros, que se podía leer a través de ella (adjunto foto) y a la semana siguiente una mascarilla FFP2 de marca conocida que cumple la normativa.

En resumen, no entiendo las afirmaciones del señor Palomino, y le recomendaría revisar la cadena de distribución desde los almacenes donde supuestamente abunda dicho material, hasta los profesionales, que nos encargamos a atender a los pacientes, infectados por el dichoso coronavirus.

Los 22 facultativos y residentes de Medicina interna-son llàtzer.