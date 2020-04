Los sanitarios asintomáticos de Son Espases no infectaron a sus compañeros

Un estudio realizado en Son Espases entre el 8 y el 22 de abril pasados sobre 227 profesionales sanitarios de este hospital especialmente expuestos al nuevo coronavirus por estar atendiendo a pacientes con Covid-19 ha concluido que "el número de portadores asintomáticos es muy bajo, por lo que el impacto de transmisión entre profesionales, podemos presumir que ha sido muy bajo", concluyó el doctor Javier Murillas, jefe de Medicina Interna que ha pilotado la muestra.

El doctor Murillas, que presentó el estudio acompañado de la directora médica del hospital de referencia, Carmen Sanclemente, en una inesperada y fugaz rueda de prensa telemática que apenas se prolongó durante cinco minutos y medio, señaló que el objetivo del estudio era precisamente ese, saber si los portadores asintomáticos podían tener un papel relevante en la transmisión de la infección a otros profesionales.

Sin trasmisión en brotes



El jefe de Medicina Interna añadió que los datos han demostrado una presencia "muy baja" del virus y que no ha producido una "transmisión en brotes" en los diferentes servicios médicos. "Algo que preocupaba", admitió.

Según los datos ofrecidos en la comparecencia de ayer, tres de los 227 profesionales sanitarios de Son Espases sometidos a análisis dieron positivo por coronavirus, tan solo un 1,4 % del total. Asimismo, en 11 casos (4,9% de la muestra) se detectaron anticuerpos en sangre, lo que certificaría que la persona analizada había estado en contacto en algún momento con el virus, de manera asintomática o con clínica muy leve y casi imperceptible.

Murillas reiteró que estos resultados demuestran que "los portadores asintomáticos probablemente no juegan un papel relevante en la transmisión de este virus entre profesionales". Lo que no significaría, diferenció, "que no se hayan producido contagios entre profesionales.

Para el estudio, realizado entre el 8 y el 22 de abril, se tomaron muestras a 227 profesionales de las unidades de hospitalización que atendieron principalmente a pacientes con Covid-19. De las serologías (para determinar si ha habido contacto con el virus), 11 resultaron positivas (el 4,9% del total) y 216 negativas (el 95,1 %).

En cuanto a las pruebas PCR (que determinan si el virus está presente), 213 obtuvieron resultados de las que 3 fueron positivas (el 1,4%) y 210, negativas (el 98,6%). Estos tres profesionales infectados quedaron aislados y de baja laboral y se procedió a estudiar sus contactos.



El dato

Son Espases tenía ayer a 47 trabajadores positivos por el nuevo coronavirus y a otros 97 en vigilancia activa en previsión de que pudieran desarrollar la enfermedad tras mantener contacto de riesgo con infectados.

Pese a que esta cifra de contagios (47) suponía casi la mitad de los 108 profesionales sanitarios en esta situación en Balears (la mayoría, 105, en Mallorca), desde el hospital de referencia quisieron destacar el hecho de que este centro sanitario también es el que más pacientes con Covid-19 tiene ingresados.

Así, detallaron, ayer tenían a 55 pacientes positivos, 19 de ellos en la UCI, más 11 pacientes sospechosos de serlo, 10 en planta y 1 en UCI. Asimismo, en el hospital General había 28 pacientes y 16 pacientes en el Psiquiátrico. En total, 99.