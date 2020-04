"L'amabilitat de la gent quan els lliuram el menjar a ca seva ens dona ànim per continuar"

Des de la declaració d'estat d'alarma, mantenim oberta una part del negoci, la botiga de menjar preparat amb la qual venem, per telèfon i per web, una carta de plats tradicionals adaptada a les necessitats actuals. Continuam oferint aquest servei perquè és essencial per a persones vulnerables i en dificultats de mobilitat. Això significa que tenim entre un 5-10% de la feina que abans realitzàvem habitualment, de manera que un ja es pot imaginar les conseqüències que ha implicat aquesta situació i els canvis que hem hagut de fer a tots els nivells.

El pitjor de tot plegat, són les conseqüències de la malaltia, que provoca la mort, i la situació de precarietat en la qual deixa persones i empreses. A la feina, el dia a dia és estrany, passa a poc a poc, sembla que fa mig any que estam en aquesta situació quan realment fa un mes i busques.

Tot i això, cal dir que per cada aspecte negatiu, sempre n'hi ha un de positiu. La part positiva a la nostra empresa és que tot i les enormes dificultats i, sobretot, la velocitat en què tot ha succeït, hem estat capaços d'entendre i resoldre la situació, de manera que tothom hi ha fet tots els possibles. Estic parlant dels treballadors i també dels proveïdors, creditors i col·laboradors. Queda molt de camí, però això és remarcable i positiu.

També vull destacar la satisfacció i l'amabilitat de les persones quan els lliuram una comanda a ca seva, especialment a aquella gent que viu sola o a persones majors que no surten de ca seva en cap moment. Aquests gestos ens donen més ànim per continuar la nostra tasca tot i les dificultats.

La paraula que defineix el futur pròxim és incertesa. A nivell particular, sabem que la nostra activitat principal fins ara, la restauració i esdeveniments, serà de les darreres que obriran les portes; per tant, hem de tenir clar que sofrirem més que ningú i que mentre la Covid-19 no tengui remei haurem de canviar les formes de relacionar-nos, sobretot, amb el client.

L'experiència de la darrera crisi, que va ser molt forta, va servir per posar en marxa solucions innovadores amb molt d'esforç, però en varem sortir. Això no ha canviat, haurem d'innovar i esforçar-nos. Avui, he parlat amb un empresari de 83 anys i m'ha encoratjat a seguir innovant i col·laborant mútuament, com sempre hem fet, i aquest home n'ha passades unes quantes de crisis. Junts en sortirem.