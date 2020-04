"Garantir la recollida de la llet, per a nosaltres és el més important"

La crisi global que vivim és un compromís de tots. Danone ha posat en marxa el programa d'Acció Social 'Alimentar per Amor', que consta de tres àmbits d'actuació: mesures per garantir el subministrament i la seguretat dels treballadors de Danone i els integrants de la cadena alimentària, suport als col·lectius vulnerables i a les famílies. Perquè productes com els de Danone puguin arribar al consumidor final no ens podem oblidar de la primera baula de la cadena: els que tracten la primera matèria.

Ramón Morla, propietari de l'explotació lletera More Holstein, segueix al peu del canó al costat dels seus empleats, que continuen acudint dia a dia al lloc de feina. Per garantir-los la seguretat ha posat guants i gels per desinfectar-se a l'entrada.

L'explotació lletera situada a Bétera (València) és proveïdora de Danone des dels anys 80. El seu propietari afirma que "Danone ens ha garantit la recollida de la llet, que per a nosaltres és el més important". També els ha facilitat màscares per als empleats. El ramader, en la mateixa línia que les mesures adoptades per Danone, s'ha compromès a donar una prima als seus treballadors de 500 euros al març i de 500 a l'abril. "Volia que se sentissin tranquils i emparats per l'empresa", indica.

La granja More Holstein també ha col·laborat amb l'Ajuntament de Bétera i Càritas, i els ha subministrat prop de 2.500 quilos de productes, entre arròs, carn, sal, oli, llet i formatge per a persones en situació de vulnerabilitat.

Així mateix, dins del programa 'Alimentar per Amor', Danone mantindrà i reforçarà els seus plans d'ajuda social amb la donació d'1.000.000 de iogurts i 180.000 litres d'aigua mineral al mes, com també productes d'alimentació per a nadons.

També s'ha sumat a Food4Heroes, per fer arribar a hospitals 70 kits de iogurt líquid i ampolles d'aigua mineral, 200 botelles més d'aigua mineral a l'Ajuntament de Sant Hilari i 6.880 unitats de nutrició mèdica a hospitals i residències de Madrid. Danone fa 100 anys que està compromesa amb la salut i l'alimentació.