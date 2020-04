"Els veterinaris hauríem d'estar al comitè de crisi sanitària"

Com a veterinaris, procuram atendre les qüestions més urgents, sempre amb cita prèvia, amb uns protocols d'actuació diferents dels que eren habituals abans de la crisi de la Covid-19 per minimitzar el risc de contagi, de manera que la dinàmica de feina és més lenta i complicada.

La pitjor part en el nostre àmbit és la incertesa en l'àmbit empresarial que genera no saber què succeirà a un sector com el nostre, que ha d'obrir perquè som sanitaris, i que, paral·lelament, té les ajudes molt limitades perquè se'ns considera un article de luxe amb l'IVA del 21%. També s'hi ha d'afegir la dificultat d'aconseguir equips de protecció individual (EPI) i el preu desorbitat que tenen; a més que no se'ns hagi tengut en compte a l'hora de formar part del comitè de crisi sanitària provocada per una zoonosi (malaltia d'origen animal que es transmet a les persones) com s'ha fet en altres països que han controlat molt millor la pandèmia. A més, la feina feta durant anys de conscienciació en temes de prevenció en salut animal i esterilitzacions ha quedat aturada ara per ara.

La part positiva és la reacció tan ferma i unitària que hem tingut com a sector estratègic en tots els nostres àmbits d'actuació, com poden ser el control alimentari, la salut pública, la clínica d'animals, la ramaderia, la investigació... En les nostres diferències, tots hem anat pel mateix camí de cooperació i ens hem posat a disposició d'allò que la societat balear necessitava de nosaltres en aquests moments, amb actes de solidaritat com la cessió d'equips d'anestèsia i respiradors automàtics, privats i necessaris per al nostre funcionament, a hospitals d'humans. Aquest fet constitueix una mostra de la tasca multidisciplinària que realitzam els veterinaris i manescals.

Tenim l'oportunitat d'escriure un futur nou, però això succeirà quan ens reconeguin definitivament que som una professió sanitària, perquè així ens sentim i així hem actuat. A nivell veterinari, el més important és com ha sortit reforçada la nostra figura davant la societat. Aquesta crisi també pot donar lloc que es produeixin canvis en les relacions comercials, fins ara tan dependents de l'exterior, sense veure que aquí ja teníem laboratoris portats per veterinaris capaços de crear proves d'alta qualitat en la detecció i monitorització d'agents patògens com el SARS-COV-2, gent capaç de presidir comitès de crisi en pandèmies per zoonosi i magnífics investigadors.