Desconfinamiento en Mallorca: Descubre lo que podrás hacer en cada fase

Fase 0: A partir del 2 de mayo

"Me costó menos entender la última temporada de Twin Peaks que las fases del desconfinamiento". Esta frase la publicó en redes sociales por el cofundador mallorquín de la plataforma Filmin Jaume Ripoll, poco después de conocer el plan de desescalada estatal. Al igual que él, una gran parte de la sociedad está a la expectativa de conocer la letra pequeña que irá apareciendo en el BOE sobre el manual de futuro que ha escrito el Gobierno para afrontar el fin del confinamiento. Para aportar pistas sobre cómo se conseguirá esta "nueva normalidad", éstas son sólo algunas claves para cada una de las cuatro fases que ha establecido el Gobierno, en las que, como norma general, se prescribe como "altamente recomendable" el uso de mascarillas en aquellas actividades en que "no pueda garantizarse el distanciamiento social".

Aligerar el confinamiento

A partir del dos de mayo, España entra de lleno en la fase cero, en la que se han establecido medidas genéricas para aliviar levemente el confinamiento, permitiendo por ejemplo la actividad deportiva individual sin contacto: ir en bicicleta, correr, patinar, hacer surf... ¿Y qué pasa con nadar en el mar?, se preguntan muchos. El documento que contiene el levantamiento de las limitaciones de movilidad no lo contempla expresamente. Pero hay ciudadanos que defienden esa posibilidad, para lo cual han iniciado una campaña de recogida de firmas en 'Change.org' con el argumento de que, en el mar, "el contacto es mínimo y la posibilidad de contagio es nula".

La fase cero contempla igualmente la posibilidad de que los deportistas profesionales empiecen a entrenar. También empezará a salir de la hibernación forzada el comercio minorista, con la apertura de locales con sistema de cita previa para atender a clientes. Eso sí, estos establecimientos deberán garantizar la seguridad mediante una mampara o cualquier otro sistema de protección individual.



Fase 1: A partir del 11 de mayo

Los cambios de verdad empezarán a notarse cuando entremos en la fase uno. En este punto, entrarán en escena las 'industrias' de Mallorca: los hoteles. Podrán abrir restringiendo, eso sí, el uso de zonas comunes y reforzando la desinfección y las normas de salud.

Los restaurantes y cafeterías podrán colocar sus terrazas, pero sólo instalando el 30% de las mesas que tenían permitidas en su licencia municipal. Abrirán con aforo reducido bibliotecas y museos, y se permitirán actos y espectáculos culturales al aire libre de menos de 200 personas, siempre que se garantice la distancia entre espectadores.

Se producirá además la apertura generalizada de los comercios, no así de los centros comerciales, con un horario de atención preferente para mayores de 65 años. Y podrán reiniciar su actividad, previo permiso de los ayuntamientos, los mercadillos en la vía pública. Lo harán, eso sí, bajo la condición de que los puestos estén distanciados y se controle el aforo.

Deportes sin contacto físico

En el capítulo del deporte no profesional, entran en escena las instalaciones deportivas al aire libre. Se podrán utilizar para practicar deportes en los que no existe contacto, como el tenis o el atletismo.

Se permitirán asimismo actividades deportivas individuales en los gimnasios, con cita previa siempre que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.

En el capítulo de la movilidad, el transporte público urbano e interurbano ampliará su oferta de servicios al 80-100%. Y un cambio importante para los coches: podrán ir varios ocupantes si son personas que viven juntas en un domicilio.

Los lugares de culto podrán reabrir sus puertas a un tercio de su aforo habitual, mientras que se producirá la apertura de la Universidad para labores de desinfección y gestiones administrativas.



Fase 2: Nunca antes del 25 de mayo

Uno de los principales objetivos de los controles policiales durante el confinamiento -vigilar que no se produjesen desplazamientos a segundas residencias- quedará archivado a partir de que entre en vigor la tercera fase. Se permitirán estos desplazamientos siempre que se hagan dentro de la misma provincia. El plan estatal no hace referencia a cuándo se permitirán los desplazamientos entre provincias.

Si en la fase uno ya se abrió un resquicio para que pudiese haber contacto social entre grupos "reducidos" de personas sin patologías previas, en este escalón se permite que esos grupos sean más amplios, siempre que no haya personas vulnerables. Lo mismo es válido para los velatorios: se autoriza que haya "un número menos limitado de familiares". Además, ya se podrán celebrar bodas, con un número restringido de invitados.

Clases de Infantil

Poco a poco, el ámbito educativo irá saliendo de su hibernación forzada. A partir de esta fase, se contempla que vuelvan a funcionar los centros de Educación Infantil para aquellas familias que no tengan otra alternativa para dejar a sus niños porque se vean obligados a hacer trabajo presencial. Abrirán igualmente autoescuelas y academias, obligadas a cumplir con condiciones de distanciamiento e higiene. Los grandes centros comerciales retomarán su actividad, aunque con restricciones en las zonas comunes y recreativas, y con limitaciones también en el aforo (al 40%). Y lo mismo para cines, teatros o salas de exposiciones: deberán funcionar sólo con un tercio de su aforo.

Los hoteles podrán reabrir sus zonas comunes con restricciones y en los restaurantes y cafeterías se permitirá el consumo en el local con servicio de mesa, siempre que haya garantía de separación entre los clientes sentados en una mesa y, a su vez, entre las mesas.



Fase 3: Nunca antes del 8 de junio

La gran incógnita de este verano para los mallorquines: ¿cuándo se podrá volver a la playa? En principio, a la espera de conocer la letra pequeña que marque el BOE, el plan de desconfinamiento realizado por Madrid sólo lo contempla para la cuarta fase, a partir de la segunda semana de junio. En este sentido, establece que se podrá disfrutar de los arenales "en condiciones de seguridad y distanciamiento", sin hacer más precisiones.

El plan del Gobierno deja en blanco todo lo referente a la movilidad aérea, condicionándola a los acuerdos que se adopten en material de seguridad a nivel europeo o internacional. En el transporte marítimo, en cambio, sí que hay novedades. En esta cuarta fase, se eliminará cualquier restricción sobre el embarque de pasajeros en los ferries, en función de cómo evolucione la pandemia. Habrá buenas noticias para los propietarios de embarcaciones, porque en esta fase se autorizarán las actividades náuticas de recreo.

Más aforo y se puede usar la barra

Progresivamente, se irá permitiendo más aforo en el sector de la hostelería y del turismo. Las terrazas y bares podrán funcionar al 50% de su capacidad, aunque tienen que garantizar la separación de los clientes. También empieza a permitirse el consumo de pie en la barra, igualmente con una separación mínima de 1,5 metros. Los hoteles, mientras, podrán seguir ampliando las zonas comunes, hasta la mitad de su aforo.

Estarán permitidos los espectáculos culturales y de ocio al aire libre de hasta 800 personas, siempre que se garantice que el público esté sentado y respete la distancia exigida. Al mismo tiempo, se podrán celebrar actividades deportivas en espacios cerrados para practicar deportes en que el riesgo de contagio sea "moderado", como pueda ser una pista de patinaje. Se recuperará el 100% de los servicios de transporte público y se analizará si procede un incremento de la ocupación de los vehículos de pasajeros.