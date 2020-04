"Aquesta crisi ha servit per adonar-nos que la població aprecia el sistema púbic sanitari"

Per mor de la Covid-19 s'ha canviat el model tradicional d'atenció primària, un fet impensable fins fa uns mesos. Avui dia, al centre de salut, hi tenim dues àrees ben diferenciades: a una hi atenem tots els usuaris amb símptomes respiratoris i a l'altra, els pacients amb altres patologies. Cada professional queda durant tot el torn a la seva àrea per no contaminar la resta. També hi ha altres professionals que fan consulta telefònica. Els centres de salut romanen més aviat buits comparat amb fa uns mesos i estam incrementant el servei d'atenció domiciliària. De fet, quan ens avisen per visitar una llar on possiblement hi ha un possible cas d'infecció per Covid-19, seguim un protocol de protegir-nos i, sobretot, hem entrenat com ens retiram la protecció per no infectar-nos. Igualment protegim i desinfectam el vehicle utilitzat en cada servei i cada 48 hores hi aplicam ozó per desinfectar-lo.

La incertesa de si una persona està infectada o no i el temor del professional d'infectar-se són alguns dels aspectes negatius d'aquesta situació. També hi ha l'empitjorament de les patologies cròniques que sense control s'agreugen, moltes vegades a causa del temor que té el pacient de sortir de casa per visitar el centre sanitari. És en aquest cas quan ens adonam com és d'important el control per part de l'Atenció Primària en les patologies cròniques.

La part positiva de tot això és que hem fet coses que pensàvem que eren impossibles. La consulta telefònica n'és una. Abans, sempre havíem de veure els pacients a la consulta i, de vegades, el centre de salut se saturava per aquest motiu. Es podria continuar aquest model, per exemple, informant sobre les proves clíniques telefònicament, sempre que no hi hagi complicacions en el pacient.

Crec que la Covid-19 haurà servit com a punt d'inflexió per incorporar una nova Atenció Primària. Estaria bé que provocàs un augment de noves tecnologies per fer correctament l'atenció domiciliària, amb tauletes digitals per veure i registrar, a casa del pacient, tots els paràmetres i tests que li hem de fer ja que ara mateix ho hem de fer amb paper i bolígraf. Cal dir que aquesta situació també ha servit per adonar-nos que la població aprecia el sistema púbic sanitari.