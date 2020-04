"Els voluntaris de Santanyí som com una gran família"

El dia a dia, actualment, és com un sorteig, et despertes al dematí i no saps exactament quin panorama trobaràs. Hi ha dies una mica més tranquils, però en canvi n'hi ha que no acaben mai. Cada dos per tres arriben informacions noves, ens hem d'adaptar a les normatives que sorgeixen.

Les tasques que feim són coordinar i desinfectar la via pública de tot el municipi, juntament amb l'Empresa Municipal de Serveis (SEMDESA), i col·laboram amb la regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament per donar una mà a totes les persones que la necessitin.

No hem rebut unes directrius concretes de la Direcció General d'Emergències; per això, ens hem organitzat de la millor manera que hem sabut. La sort és que l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Santanyí és com una gran família i ens entenem fàcilment.

La pitjor part de la situació és l'àmbit laboral i social de les persones, a part de l'estrès psicològic al qual està sotmesa la ciutadania. Han passat de ser persones lliures a estar confinades a ca seva. A més, hi ha moltíssima gent que al nostre terme, com arreu de les Balears, que fa feina de temporada i enguany no podrà treballar. Encara que alguns establiments puguin obrir, no hi haurà feina per a tothom i els que en facin no guanyaran el mateix que els altres anys, i els problemes arriben quan amb 6 mesos has de viure tot l'any.

Fa 11 anys que som a Protecció Civil i hi he vist catàstrofes de diferents magnituds, com l'incendi d'Andratx o la torrentada de Sant Llorenç. Crec que quan la humanitat viu un moment tan difícil, el costat més positiu és la solidaritat: veïnats que no se saludaven, ara surten al terrat a fer una bona xerrada...

Crec que, en acabar la crisi, la gent estarà més conscienciada i que molts aprendran a viure més intensament el dia a dia. Però el més important és que ens hem de preparar: s'ha d'invertir en investigació i crear plans especials per a aquests casos perquè no ens pot tornar agafar amb els calçons baixos. No serveix de res sortir a fer mamballetes d'agraïment a tots els professionals, si després no estan ben dotats per dur a terme les seves tasques.