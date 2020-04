"Tenim moltes eines per ajudar com les línies de finançament, les moratòries hipotecàries o l'ingrés anticipat de pensions"

La manera de gestionar la relació amb els clients ha canviat, però la crisi de la Covid-19 no ha impedit que continuem el nostre objectiu d'oferir el millor servei. Tractam d'estar a prop dels clients per ajudar-los a continuar amb l'operativa diària sense sortir de ca seva, per exemple els explicam com descarregar i operar amb aplicacions (APP) que CaixaBank ha posat a la seva disposició. Tot i les mesures de seguretat, el nombre de clients que visita l'oficina s'ha reduït moltíssim i els canals amb els quals ens hi relacionam majoritàriament es fan per telèfon i digitalment per CaixaBankNow.

El pitjor és, sens dubte, la situació personal dels clients, la incertesa a la qual s'enfronten, especialment en àmbit laboral, i per tant, econòmicament. Als empleats, també ens preocupa garantir la nostra seguretat i la dels clients. L'entitat ha pres les mesures com fer teletreball per torns, ha ofert flexibilitat i ha facilitat el material de protecció necessari a més del suport emocional que tanta falta ens fa a tots.

La millor part és l'agraïment dels clients quan reben una telefonada nostra per saber com es troben ells i la família. També és positiva la satisfacció que tenim quan hem ajudat a millorar la situació d'un client que té dificultats econòmiques per mor de la crisi, ja sigui un autònom, una PIME o un particular. Afortunadament tenim moltes eines com les línies de finançament, moratòries hipotecàries, ingrés anticipat de pensions i prestacions d'atur i la resta d'ajudes.

També vull destacar la solidaritat de tota la gent que anònimament i desinteressadament col·labora amb les entitats socials que ajuden famílies i col·lectius vulnerables i que en aquests dies tan complicats, estan duplicant la seva feina. Un altre aspecte positiu de la nostra feina és donar-los suport des de les oficines mitjançant l'Obra Social La Caixa. Des que es va iniciar la crisi, hem col·laborat amb la Fundació La Caixa en la gestió de 52 donatius a les entitats socials de les Balears per un import de 431.000 euros.

És evident que estam vivint una situació extraordinària, amb un abans i un després, especialment a nivell econòmic, ja que la nostra comunitat depèn en gran mesura del turisme que és un dels sectors més perjudicats actualment. Hi ha una profunda incertesa sobre quan es podrà tornar a iniciar l'activitat i de com es podran afrontar els pagaments dels compromisos assumits, i a nivell personal aquesta crisi ja ha fet que canviem radicalment la manera de comunicar-nos. També pens que aquesta crisi ha fet que hi hagi gent emprenedora que s'ha reinventat, que pens que en sortiran reforçades.