"El pitjor és veure persones que fins ara tenien una feina i uns ingressos que ara demanen ajuda per poder menjar"

El meu dia a dia, d'ençà de la crisi sanitària i la declaració de l'estat d'alarma conseqüent, ha canviat molt perquè abans visitava els domicilis per assistir persones dependents i, actualment, a causa de les circumstàncies en què es troba la població, estic fent feina al banc d'aliments. De fet, hi ha hagut un augment molt gran de famílies necessitades d'aliments.

Per a mi, el pitjor d'aquesta situació és veure persones, que fins fa poc tenien una feina i uns ingressos, que ara demanen ajuda per poder menjar. Allò que em conhorta és la satisfacció de poder ajudar aquestes famílies, en les quals hi sol haver infants i gent major.

M'agradaria ser optimista pel futur que vendrà, però crec que aquesta situació s'allargarà, hi haurà ressaca molt de temps, molts de comerços quedaran pel camí i també hi haurà molta de gent que en patirà la manca d'ocupació.