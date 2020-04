"Feim feina amb moltes proteccions, equipats amb EPI i esprais desinfectants"

Amb la situació actual és complicat compaginar el treball i l'arribada a casa, amb el dubte de si ens hem contagiat. Tanta sort que a Calvià 2000 estam molt protegits, amb equips de seguretat individual (EPI) i esprais desinfectants, com també altres mesures d'higiene. La pitjor part d'aquesta situació és no poder tenir el contacte que era habitual a la feina i no poder fer activitats a l'aire lliure durant els dies de descans, ja que a la meva esposa i a mi ens agrada molt passejar per la muntanya amb més gent.

Tot i això, un dels aspectes positius d'aquesta crisi de la Covid-19 és que la conducció del camió és més relaxada perquè hi ha molt poc trànsit. Una altra qüestió a remarcar és l'estricte compliment del confinament, en termes generals, per part de la gent.

Pens que en un futur, la crisi de la Covid-19 ens afectarà en qüestions personals, com la distància de seguretat, ja que som una societat que es caracteritza per abraçar-se i besar-se. En l'àmbit econòmic de Mallorca, crec que ens afectarà molt per les repercussions que aquesta malaltia té en el turisme.