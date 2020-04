Empresarios mallorquines donan 50.000 mascarillas a los hospitales de Sant Joan de Déu y Cruz Roja

Un grupo de empresarios mallorquines ha donado 50.000 mascarillas higiénicas desechables al hospital Sant Joan de Déu y a Cruz Roja [vea aquí las imágenes]. Ellos mismos se han encargado de la logística que ha implicado el reparto de este material de protección procedente de China, después de haber solicitado ayuda al Govern. En total, la operación está valorada en torno a los 60.000 euros.

Tras proceder este martes a entregar las mascarillas a ambas instituciones, el empresario José Mateos, de la compañía constructora GEMAHE, explicó cómo surgió esta operación, tejida a partir de sus contactos con el gigante asiático.

"Yo tengo trabajo en Barcelona, y colaboro con unas empresas chinas. Estas empresas, a raíz de la crisis del coronavirus, son distribuidoras de otros materiales a nivel de toda España y han suministrado producto sanitario", explica. "Han traído respiradores, mascarillas... y lo han vendido directamente al Gobierno español. Yo soy íntimo amigo de los dueños y les dije que, como veía que fletaban aviones a la península, a ver si era posible que echasen una mano a mi pueblo, a Mallorca. Me regalaron así 50.000 mascarillas", agrega.

El material estaba almacenado en Badalona, así que había que poner en marcha una operación logística para traer esas mascarillas y repartirlas. "Yo no sabía cómo hacerlo", dice Mateos. A través de un amigo, contactó con una alto cargo de la conselleria de Administraciones Públicas y Modernización del Govern.

En vista de que no le daban una respuesta inmediata y ante el temor de que se perdiese ese material que estaba esperando en Badalona, Mateos optó por asumir la operación. "Ese contacto del Govern me acabó contestando que, al ser tantas mascarillas, había que organizar bien el tema y que estaba pendiente de que le dijeran algo desde Salud. Pero yo le contesté que era una cosa de extrema urgencia, que ya había esperado todo un día y que había que agilizar el tema", apunta.

Así que contactó con otros empresarios mallorquines. Como Rafa Costa, de la empresa Palmapicking, que ha ayudado con el transporte terrestre del material. También ha realizado aportaciones a nivel económico Christian Ochogavía, del mundo náutico. Y los empresarios que que le han ayudado a traer las mascarillas desde Badalona hasta Mallorca a nivel marítimo fueron Dirk y Matías, de la compañía Benzinger.

Mateos destaca asimismo el papel desempeñado por el doctor Blanco, de la Clínica Rovira. "Yo no sabía cómo repartir esto. ¿Qué se suponía que debía hacer?, ¿ir por la calle y decir quién quiere mascarillas? Por eso, contacté con doctor Blanco. Me ha ayudado a gestionar el reparto, porque yo no sabía a quién dirigirme", manifiesta.

Mediante esas gestiones, se concretó finalmente la donación de ese material sanitario a Sant Joan de Déu, que ha recibido 20.000 mascarillas, y a Cruz Roja (30.000 mascarillas).