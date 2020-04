Pedagogía en la primera jornada de salida de los niños

Sin incidentes y normalidad absoluta dentro de una jornada excepcional teniendo en cuenta que, ayer, por primera vez en seis semanas, los menores de 14 años pudieron salir a la calle [vea aquí las imágenes]. La Delegación del Gobierno destacó que el día transcurrió sin sobresaltos y que se insistió en informar y recordar las normas que rigen estas salidas. Si bien es cierto que se pudo ver a niños nadando o a grupos familiares con más de un adulto -solo se permite un adulto acompañando a un máximo de tres menores-, desde la Delegación del Gobierno se insistió en que "la gran mayoría de la ciudadanía está cumpliendo con las medidas acordadas, salvo algún caso puntual. Gran parte de los progenitores está demostrando su responsabilidad y compromiso social con las restricciones acordadas durante el estado de alarma".

La principal consigna de los cuerpos de seguridad del Estado ha sido informar y hacer pedagogía, no sancionar, en una forma de proceder muy parecida a la seguida durante los primeros días de confinamiento. "La Policía Nacional y la Guardia Civil, en coordinación con las Policías Locales del archipiélago, están haciendo pedagogía con las madres y padres de los menores que han salido a la calle explicándoles las medidas que están vigentes", se incide desde Delegación de Gobierno. "Los agentes han detectado casos puntuales en los que eran dos adultos los que acompañaban a sus hijos o bien que no se guardaba la distancia de seguridad de dos metros porque varios niños hablaban entre ellos o se había reunido un grupo de personas en un espacio público. Ante estas situaciones, los funcionarios policiales les han explicado que no hacían lo correcto y les han informado de las medidas que debían adoptar", destacan las mismas fuentes.

Los paseantes pudieron escuchar con frecuencia los mensajes informativos que desde los coches patrulla de la Policía Nacional se iban emitiendo. En estas grabaciones, realizadas en castellano y en catalán, se recordaba la importancia de mantener la distancia de seguridad y se decía a los ciudadanos que su colaboración "es imprescindible" para garantizar la salud y la seguridad. Se agradeció la "colaboración y el compromiso demostrado" por la ciudadanía.

Tranquilidad en la Part Forana



En los pueblos también ha reinado la normalidad y el respeto a las normas. Las calles de Artà, Son Servera y Sant Llorenç registraron escasa presencia de peatones, aunque sí ha hubo más afluencia en la zona costera, en Cala Millor. También se detectó más actividad en el tramo de la Vía Verde que pasa por los núcleos urbanos de Artà y Son Servera. Algunos niños se sorprendieron por la ausencia de vecinos en las calles y se mostraron indecisos a la hora de saludar a sus conocidos. En Sóller, bicicletas y patinetes tomaron la plaza y las calles del centro que por primera vez en seis semanas se vieron algo más animadas. En localidades como Porreres prácticamente no se vieron niños en las vías más céntricas. Los vecinos optaron en su mayoría por acudir a los caminos de fora vila. En Binissalem, la jornada también transcurrió sin incidentes y los menores se lo pasaron en grande en su vuelta a la libertad.