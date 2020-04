"El nostre servei és essencial i fer les reparacions de la xarxa d'aigua potable ràpidament és molt important"

L'estat d'alarma m'ha afectat més a casa, pel confinament, que al dia a dia de la nostra feina. Som operari d'EMAYA i m'encarrec de l'obertura i tancament de les vàlvules dels sectors d'abastiment d'aigua potable quan hi ha reparacions a la xarxa. A la feina, sí que hi ha hagut uns canvis importants, com aprendre a mantenir la distància adequada, fer bon ús dels mitjans de protecció personal, la higiene és molt important...

D'altra banda, per a la nostra feina, es nota molt que hi ha menys trànsit ja que aquest fet ens facilita els desplaçaments al lloc de feina i, per tant, que siguem més ràpids en les reparacions per donar servei d'aigua al ciutadà tan aviat com és possible. El nostre és un servei essencial aquests dies i poder fer les reparacions ràpidament és molt important ara i sempre.

El pitjor d'aquesta situació són les relacions personals, un no està acostumant a haver de mantenir aquestes distàncies entre persones necessàries, com també haver-nos de col·locar la mascareta, els guants per anar al supermercat i a la feina... A més, la gent ara es posa més nerviosa quan hi ha talls d'aigua, que malauradament són inevitables quan es produeix una avaria en les conduccions de subministrament.

Com a aspectes positius podríem dir que ara és més fàcil circul·lar, que els carrers no s'embruten tant, que l'aire és més pur i més net, com també que la contaminació de l'aire ha disminuït.

Pens que una de les accions més importants, i és evident, és que s'ha de fer una inversió important en sanitat. Aquesta situació també canviarà la nostra forma de relacionar-nos durant un temps. Esperem que més endavant la nostra manera de conviure pugui tornar a ser com abans.