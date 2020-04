"Les entitats bancàries som un sector estratègic que ajuda a la recuperació econòmica"

El dia a dia i la manera d'interactuar amb els clients és molt diferent. En temps rècord, BBVA ha estat capaç de posar en marxa un sistema de teletreball que ens permet continuar ajudant els clients en les gestions financeres. És reconfortant veure que podem seguir oferint-los servei quan aproximadament el 90% dels companys de les oficines treballen des de ca seva. A més, gràcies a la transformació digital que hem realitzat, els clients poden fer quasi totes les gestions per app o web i així eviten desplaçaments innecessaris.

Les oficines s'han adaptat per prioritzar la seguretat i la salut de clients i treballadors, amb la instal·lació de mampares a les caixes, cintes adhesives per marcar la distància de seguretat, dispensadors de productes desinfectants, i també s'han incrementat els serveis de neteja, amb especial atenció als vestíbuls, on hi ha els caixers automàtics.

La pitjor part d'aquesta situació és el drama humà que vivim, amb la pèrdua d'éssers estimats, amb especial atenció a les persones majors i l'acomiadament en solitari que reben. També ho és la incertesa que vivim a les Balears en l'àmbit turístic ja que molts de negocis s'han quedat sense font d'ingressos. Estic a la zona de Calvià i és desolador veure que l'inici de la temporada s'ha interromput en aquest sector estratègic de les Illes Balears.

La part positiva és que hem estat capaços de treure el millor de tots nosaltres, tant personalment com professionalment. De fet, BBVA s'ha compromés a donar 35 milions d'euros per pal·liar la crisi sanitària i la major part d'aquests doblers s'estan usant per adquirir material sanitari com respiradors, mascaretes... També ens hem implicat amb una campanya per recaptar fons per a la Creu Roja i s'ha posat en marxa un programa de donacions entre els treballadors amb el qual BBVA s'ha compromès a doblar la quantitat aportada per tota la plantilla a Espanya.

Pens que quan aquesta situació s'acabi, passarà un temps fins que tornem a l'activitat ordinària anterior, a relacionar-nos de la mateixa manera d'abans. A més, com a entitat bancària, som un sector estratègic que ajuda a la recuperació econòmica. Hem de sortir reforçats d'aquesta crisi, com abans millor. Amb les mesures de suport necessàries, pot i ha de ser una realitat.