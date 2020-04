Salud pide que los niños se laven bien las manos antes y después de salir a casa

La Conselleria de Salud y Consumo ha pedido este domingo a todos los padres y tutores legales de los niños de Baleares que los menores se laven "bien las manos" al salir y entrar a casa tras la hora de paseo de la que pueden disfrutar a partir de este domingo.

La directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, también ha dicho que, en cualquier situación, los menores y los mayores deben mantener una distancia de al menos dos metros con las personas con las que se encuentren en la calle. Es una medida de prevención "necesaria" y "fundamental" frente al coronavirus, ha recalcado.

En declaraciones a Efe, la directora general ha solicitado que los niños no compartan sus juguetes, que no toquen el mobiliario urbano y que los padres y tutores legales les recuerden asiduamente, como norma habitual a partir de la "era COVID-19", que no se toquen la cara -boca, nariz y ojos- con las manos.

La directora general ha realizado esta petición con ocasión del permiso del Gobierno central para que los menores de catorce años salgan a la calle desde este domingo a pasear durante una hora, tras la activación en marzo del estado de alarma para contener la pandemia de coronavirus.

En el paseo, los niños pueden correr, saltar y llevar sus propios juguetes. Cada adulto podrá ir con un máximo de tres menores que convivan con él.

Font ha subrayado que deben estar acompañados "siempre" por sus padres o tutor legal y ha defendido esta medida en pleno confinamiento por un principio de "equidad", ante la necesidad de los menores, en plena etapa de desarrollo, de esparcirse un rato y respirar "al aire libre" tras tantos días de confinamiento. Se trata de un "derecho de la infancia", ha apostillado.

Precisamente, la directora general ha insistido en que el confinamiento y el estado de alarma en España "continúan vigentes", al menos hasta el próximo 10 de mayo.

Por tanto, "no se pueden relajar en ningún caso las medidas de prevención que, hasta que se descubra la vacuna del coronavirus, son el confinamiento, lavarse bien las manos, mantener la distancia de seguridad y no tocarse la cara. Todo ello "evita la entrada del virus" en el cuerpo, ha asegurado.

Mientras tanto, el uso de mascarillas, guantes o las pantallas de separación son medidas protectoras, "barreras" para evitar contagiarse, ha explicado.

Además, Font ha señalado que las medidas preventivas deben constituirse en "nuevos hábitos sociales" que deben vivirse a partir de ahora, también cuando se levante el estado de alarma.

La directora general ha señalado que la situación ante el coronavirus a nivel mundial es de "incertidumbre" ya que se desconoce cuál será su capacidad de contagio en las próximas semanas y meses, una vez que se inicie la etapa de desconfinamiento y suban las temperaturas durante la primavera y el verano.

Por ello, la directora general ha insistido en la "prudencia" y en las medidas preventivas.

Font también ha querido dar un mensaje positivo y ha mostrado su confianza en que la sociedad como colectivo, "todos juntos, superaremos esta situación" y ha animado a todos a mostrar cada uno su afectividad con miradas, palabras y sonrisas en un momento en que el contacto físico debe evitarse a toca costa.