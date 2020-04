Pruebas 29.403 análisis PCR y 3.130 test de anticuerpos

? Desde el inicio de la pandemia, el Servei de Salut ha hecho un total de 32.533 pruebas para detectar el coronavirus en Balears. Si bien la mayoría de los casos detectados, hasta 1.847, se han obtenido de los 29.403 análisis PCR realizados en los hospitales de la isla, otros 60 casos se han detectado a través de los test de anticuerpos que pueden detectar incluso si una persona ha tenido el virus una vez superado. No obstante, según consta en los datos facilitados por Salud al Ministerio de Sanidad, en las islas no se ha detectado ningún caso asintomático a través de los 3.130 tests de anticuerpos realizados. Esos 60 casos explican, no obstante, parte del aumento de detecciones estos días.